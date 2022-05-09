Türkiye Gazetesi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 36'ncı haftasında oynanan ve 1-1 sona eren Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemi Arda Kardeşler'in para atışına ilişkin soruşturma başlattı.

"TFF VE MHK'NIN ONAYI DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ"

TFF'den yapılan açıklamada, "Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 36. haftasında oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe müsabakasının hakemi Arda Kardeşler'in para atışını TFF ile MHK'nin bilgisi ve onayı olmayan bir şekilde gerçekleştirdiği kamuoyuna yansımıştır. Şiddetle karşı olduğumuz söz konusu olayla ilgili federasyonumuz tarafından soruşturma açılmıştır" denildi.

Beşiktaş - Fenerbahçe: 1-1 (ÖZET) Kartal'lar yenişemedi, derbide beraberlik Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe 1-1 berabere kaldı. Ezeli rakibinin sahasına 7 maçlık galibiyet, 11 maçlık yenilmezlik serisiyle gelen İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'si, erken öne geçtiği maçta beraberliğe razı oldu ama müthiş serisini sürdürdü. Valerien Ismael ilk derbisinde eksiklere rağmen sınıfı geçti. Batshuayi'nin penaltı kaçırdığı maçta goller Novak ve Ghezzal'den geldi.