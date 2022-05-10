Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe yönetimi 28 şampiyonluğu simgeleyen 5 yıldızlı tişörtleri piyasaya çıkardı. Fenerium mağazalarında satışa sunulan tişörtler 159.95 TL'den satılıyor.

Sezon başında "1958 öncesi şampiyonluklar"ın sayılması için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuran Sarı-Lacivertliler, 19 şampiyonluğuna 9 şampiyonluk daha eklemek istiyor ancak henüz sonuç alınabilmiş değil. TFF'nin ne olumlu ne de olumsuz geri dönüş yapmadığı Fenerbahçe yönetimi, buna tepki olarak 28 şampiyonluğu simgeleyen 5 yıldızlı tişört yaptırdı.

ALİ KOÇ AÇIKLAMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde Trabzonspor'u hedef alan açıklamalarıyla gündeme gelen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, düzenlediği basın toplantısında "Fenerium'da hemen geçiyoruz. 2023-24 sezonundan itibaren de armamıza 5 yıldızı koyacağız." demişti.

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinin son antrenmanını taraftara açık yaptı. Sarı-lacivertli oyuncular antrenmana beş yıldızlı armaların olduğu formalarla çıkmıştı.

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