Türkiye Gazetesi

UEFA, Konferans Ligi'ni bu yıl ilk defa düzenledi. "Avrupa Ligi 2" olarak adlandırılan turnuvanın finalinde Jose Mourinho'nun teknik direktörlüğü yaptığı Serie A ekiplerinden Roma ile Hollanda kulübü Feyenoord karşı karşıya gelecek. Maç, bu ayın 25'inde Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki 22,500 kişilik Air Albania Stadyumu'nda oynanacak.

20 BİN KİŞİLİK STAT

Bu müsabaka heyecanla beklenirken UEFA, önümüzdeki sene final maçının hangi statta oynanacağını açıkladı. UEFA; Konferans Ligi’nin 7 Haziran 2023’teki final karşılaşmasının Çekya’nın başkenti Prag’da bulunan Eden Arena’da gerçekleştirileceğini duyurdu. Slavia Prag’ın stadı olan Eden Aren’da 20 bin 800 koltuk kapasitesi bulunuyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde takım sayısı 36'ya yükseltiliyor! UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde takım sayısının 2024-2025 sezonu itibarıyla 32'den 36'ya yükseltileceğini açıkladı. 2 takım, UEFA turnuvalarındaki geçmiş performanslarına göre özel davet alacak.

Arda Güler UEFA U17 Avrupa Şampiyonası aday kadrosundan çıkarıldı Arda Güler, sakatlığı nedeniyle U17 Milli Takımı'nın, UEFA U17 Avrupa Şampiyonası aday kadrosundan çıkarıldı.

UEFA Konferans Ligi'nde finalistler belli oldu Roma ve Feyenoord UEFA Konferans Ligi'nde finale yğkselen takımlar oldu.