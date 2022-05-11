Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe, Antalyaspor'un sağ beki Bünyamin Balcı'nın peşinde... Sarı-Lacivertliler 21 yaşındaki sağ bekten tıpkı Gökhan Gönül gibi uzun yıllar faydalanmak istiyor.

Akdeniz ekibinin altyapısından yetişen ve ligin dikkat çeken yerlilerinden biri olmayı başaran Bünyamin, bu sezon 31 maçta 2 gol, 3 asistlik skor katkısı sağladı. Hem Ersun Yanal'ın hem de Nuri Şahin'in vazgeçilmezi olan başarılı futbolcu piyasa değerini 500 bin eurodan 4 milyon euroya çıkardı. Antalyaspor'la 2025'e kadar sözleşmesi bulunan Bünyamin Balcı, Avrupa kulüplerinin de transfer listesine girdi.

ÖNCELİĞİ FENERBAHÇE

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, futbolcunun menajeriyle bizzat görüştü. İlk temasın olumlu geçmesinin ardından gözler Antalyaspor yönetimine çevrildi. Kırmızı-Beyazlılar'ın bu transfere 5 milyon euroya izin vereceği belirtiliyor. Sarı-Lacivertliler ise bu rakamı aşağı çekmek istiyor. Koç'un yakın çevresine "Bu çocukta Gökhan Gönül ışığı var. 10 yıl Fenerbahçe'ye hizmet edebilir" dediği aktarıldı.

YENİ GÖKHAN GÖNÜL OLUR

Koç, Gökhan Gönül etkisi yapacağını düşündüğü Bünyamin Balcı için Fenerbahçe yönetimine tam yetki verirken, Antalyaspor ile pazarlıklar kıran kırana devam ediyor. Gökhan Gönül de 22 yaşında Gençlerbirliği Oftaş'tan 1.4 milyon euroya transfer olup Avrupa'nın en iyi sağ beklerinden birine dönüşmüştü.

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