Türkiye Gazetesi

Yeni sezon öncesi kadrosunda önemli değişime gidecek olan Kara Kartal’da Ahmet Nur Çebi yönetimi bir konuda çok eleştiriliyor. O da eldeki oyuncuların durumu. Geçen sezon Dorukhan Toköz örneğinde kötü bir sınav veren siyah beyazlılarda benzer durum altyapıdan yetişen Rıdvan Yılmaz, Ersin Destanoğlu, Serdar Saatci ve Emirhan İlkhan konusunda da yaşanıyor. Eğer bu isimlerle yeni mukavele yapılmazsa 2023 sonunda bedavaya gidecekler.

CİDDİ ZARARLAR

Kaleci Ersin 10 milyon avroluk piyasa değeriyle dikkat çekerken onu 5,5 milyon avro ile Rıdvan Yılmaz izliyor. İki ismin de Avrupa’dan talipleri olduğu biliniyor. Eğer yönetim cazip bir teklif gelirse Ersin’i ve Rıdvan’ı satıp bedelsiz ayrılma tehlikesinden kurtulacak. Serdar ve Emirhan ise gelecek vadeden oyuncular... Siyah beyazlı camia, Ahmet Nur Çebi yönetiminin yeni mukaveleler konusunda işi ağırdan almasının zararına vurgu yapıyor.

Beşiktaş'ı beğenmeyen Diego Costa'nın yeni takımı Birmingham City oluyor Diego Costa, Birmingham City formasıyla İngiltere'ye geri dönüyor... 33 yaşındaki golcü 2021 yazında Beşiktaş'ın gündemine gelmiş ancak sürpriz bir şekilde Atlecio Mineiro'ya imza atmıştı.

Beşiktaş'ta yeni sezona yeni yönetim Mevcut yönetimden dört isim yeni listede olmayacak. Futbol şubesi sorumlusu Emre Kocadağ’ın da devam edip etmeme konusunda kararsız olduğu öğrenildi.