Türkiye Gazetesi

Hasan SARIÇİÇEK - Özel röportaj

Türk futbolunun önemli teknik adamlarından Hikmet Karaman ile dostluğumuz 30 yıla dayanıyor. Kupada büyükleri dize getiren Karaman da yıllara dayanan dostluğumuzu unutmadı ve Türkiye’nin ayakta alkışladığı teknik adam olarak sıcağı sıcağına gönül kapısını bize açtı. Bir süredir medyaya uyguladığı suskunluğu ilk defa Türkiye gazetesi için bozdu. İşte Hikmet Hoca ile gerçekleştirilen o doyumsuz sohbetten öne çıkanlar...

ASIL HEDEF AVRUPA

"Kariyer planlaması önemli. Hedefimde Türkiye şampiyonluğu var ancak bugün ama yarın mutlaka bunu başaracağıma inanıyorum. Ancak bu da beni kesmez. Asıl hedefim Avrupa’da kupa kaldırmak kendimi o etkinlikte, bilgi birikiminde ve yetkinlikte görüyorum. ‘Bitti’ denilen kulüpleri ayağa kaldırmış, sürekli sadece Türk hocalarla değil Avrupa ve dünyadaki bir çok teknik adamla sürekli temas hâlindeki biri olarak bunu söylüyorum."

"BAŞARI TAKDİR GÖRÜYOR"

"Son beş yıldır Türkiye’de başarı takdir görüyor. Bu memnuniyet verici. Birçok kulüpten teklif alıyorum ama ‘Ben niye bu takımı çalıştırmıyorum niye o takıma oraya gitmedim’ diye hiçbir çabam olmadı. Daima çalıştığım kulübü ve takımı en iyi yerlere taşıma gayreti içinde oldum. Ki temiz bir geçmişim var ki bu sebeple Kayserispor’a dördüncü defa geldim. Takımıma, oyuncularıma, yönetime ve taraftara inanıyorum."

"ŞANSIM BERNA BAŞKAN"

"İtiraf etmeliyim ki Berna Başkan (Gözbaşı) en büyük şansım. Futbolu öğrenmek ve kulübü daha iyi yerlere getirebilmek için inanılmaz bir çaba sarf ediyor. Birbirimize anlıyor ve dinliyoruz. İyi bir ekibimiz var. Başkan da ben de büyük idealleri olan iki futbol insanıyız; hanımefendi, erkeklerin başaramadığını başarıyor, bu yönüyle de farklı biri iyi bir iş kadını iyi bir yönetici."

AĞAR’DAN ŞAHİN’E... TEBRİK YAĞIYOR

Röportaj sırasında Hikmet Hoca’nın telefonu susmak bilmedi. Eski bakanlardan Mehmet Ağar’dan Mehmet Ali Şahin’e Mehmet Atalay’dan birçok spor ve medya mensubuna hocayı arayan ve tebrik eden o kadar çoktu ki… Hepsinin ortak dileği "Kupa size yakışır" oldu.

NEYİ ELEŞTİRİYORSUN!

TORRENT-KUNTZ HAK ETMİYOR

"Benim dünyamda 'yerli ya da yabancı teknik adam' ayırımı yoktur, 'Başarılı ya da başarısız teknik adam' tasnifi vardır, o da şartlara göre değişir. Hakan Keleş ve İlhan Palut başarılı bulduğum hocalar. Beni asıl üzen şey Torrent’e ve Kuntz’a yapılan mesnetsiz eleştirilerdir. Kişilerden ziyade kulüpler ve kurumlar yıpratılıyor."

YERİME GELEN... LÖW KÜME DÜŞÜRDÜ AMA...

"Mesela Adanaspor’dan 4 puanlı Kocaelispor’a gittiğimde herkes 'küme düştü' diye bakıyordu ama biz o takımla ligde kaldık. Çok daha iyi yerde bıraktığım Adanaspor ise Joachim Löw ile küme düştü. Bu Almanya ile Dünya Kupası kaldıran Löw’ün başarısız olduğu anlamına mı gelir, gelmez."

TÜRKİYE DAHA ZOR

Yazarımız Hasan Sarıçiçek ile samimi bir sohbet yapan Hikmet Karaman, Mustafa Denizli başta olmak üzere çalıştığı Holger Osieck ve Rainer Saftig gibi isimlerden çok şey öğrendiğini belirtirken "Ben temel eğitimi Almanya’da aldım. Türkiye ile Avrupa arasında sistem ve işleyiş açısından çok fark var. İnanın teknik adam için Türkiye, Avrupa’dan çok daha zor" dedi.

Kayserispor finalde.... Hikmet Karaman'dan seferberlik çağrısı Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Süper Lig şampiyonu Trabzonspor'u eleyen Kayserispor gözünü şampiyonluğa dikti. Teknik direktör Hikmet Karaman, İstanbul'da oynanacak final için seferberlik çağrısı yaptı.