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Milli güreşçi Oğuz Dönder'den altın madalya
14.05.2022 - 20:21 | Son Güncelleme: 14.05.2022 - 20:27
Türkiye Gazetesi
24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'nda serbest stil 74 kiloda mindere çıkan milli güreşçi Oğuz Dönder, Kazak rakibini yenerek altın madalya kazandı.
Etiketler : altın madalya,
860466 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/860466.aspx
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