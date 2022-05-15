Türkiye Gazetesi

Bir umuttur yaşatan Kartal'ı... Ligde 7'nci sırada bulunan ancak ilk 4 ümidini koruyan Beşiktaş ince hesaplar peşinde. Küme düşmesi kesinleşen Göztepe ile İzmir'de karşılaşacak siyah beyazlılar kazanıp beklemeye geçecek. Çünkü sadece kendisinin üç puan alması yetmiyor. Şu anda dördüncü sırada bulunan Başakşehir'in de Giresun deplasmanından eli boş dönmesi şart. Eğer bu gerçekleşirse şanslar son haftaya kalacak. Başakşehir bir puan alırsa Avrupa hayal olacak.

MAĞLUBİYETİ YOK

Siyah-beyazlı takımın yeni teknik direktörü Valerien Ismael'in Beşiktaş'ın başında çıktığı 3 deplasman maçında da yenilgi yüzü görmemesi dikkat çekiyor. Yeni takımıyla ilk maçını Trabzonspor'la deplasmanda oynayan ve 1-1 berabere kalan Ismael'in ekibi, ardından GZT Giresunspor ile de yenişememişti (0-0). Beşiktaş, deplasmandaki son maçında ise Yukatel Kayserispor'u 3-2 mağlup etmeyi başarmıştı. Kartal'da cezaları biten Rosier ile Montero takıma dönecek.

KALE EMRE BİLGİN'E EMANET

Beşiktaş’ta, Göztepe maçı öncesi Ersin ve Pjanic’ten gelen haberler can sıktı. Önceki günkü idmanda sağ ayak bileğinden sakatlanan Ersin ile üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren Pjanic, Göztepe maçının kadrosundan çıkarıldı. Dün son taktik çalışmasını gerçekleştiren siyah beyazlılarda bugünkü maçta kaleyi Emre Bilgin koruyacak.

Beşiktaş'ta Göztepe deplasmanı öncesi kaleci Ersin Destanoğlu sakatlandı Süper Lig'in 37. haftasında yarın Göztepe'ye konuk olacak Beşiktaş'ta kaleci Ersin Destanoğlu antrenmanda sakatlandı. Milli kaleci ve Pjanic İzmir'e götürülmüyor.

Beşiktaş, Ismael ile 'cefa'ya geri dönecek Yıldızlı günlerin geride kaldığı sinyalini Ismael'i göreve getirerek veren Ahmet Nur Çebi, teknik direktöre 'gençlere odaklan' mesajı verdi.