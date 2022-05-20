Türkiye Gazetesi

Galatasaray Spor Kulübü Olağanüstü Seçim Genel Kurulu 4-11 Haziran tarihlerinde yapılacak. Adaylardan Dursun Özbek, listesini Nef Stadyumu’nda bulunan divan başkanlığına teslim etti.

"BİZDE SEN, BEN YOK, GALATASARAY VAR"

Ardından açıklamalarda bulunan Özbek "Bugün tarihi bir gün, seçim için müracaatımızı yaptık. Bu süreçte bana inanan, benle beraber yürümeyi kabul eden bütün ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Zor bir süreçten geçeceğiz. Bu süreçte seçim yarışına giren değerli Eşref kardeşime de başarılar diliyorum. Bildiğiniz gibi 11 Haziran’da seçimimiz var. 12 Haziran’ı sabırsızlıkla bekliyoruz. Galatasaray’ın mali bağımsızlığını ve sporda başarılı sürecini kulübümüze yaşatmak üzere projelerimiz var. Bu projelerimizi 12 Haziran’dan sonra devreye almak için sabırsızlanıyoruz. Bildiğiniz gibi bugünden itibaren başlayan seçim sürecinde de bu projeleri anlatacağız. Biz Galatasaray’ız. Bizde sen, ben yok, sadece Galatasaray var. Bu seçim sürecinde, Galatasaray’ın etik değerlerine yakışan bir yarışma olacağını biliyorum. Hep öyle olmuştur. Bu hizmet yarışına giren herkese de bu seçimin hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"GEÇMİŞTEN GELEN DENEYİMİMİZ VAR"

Ekibinin Galatasaray'a gönül vermiş isimlerden oluştuğunu vurgulayan Dursun Özbek "Geçmişten aldığımız dersler var. Listeyi okuduğunuz zaman her şeyi söylüyor. Geçmişten gelen deneyimlerle de bundan sonraki süreci Galatasaray’a çok faydalı yöneteceğimizden kimsenin endişesi olmasın. Erden kardeşim de planladığımız gibi Sportif AŞ’de yer alacak. Ayrıca kendisinin çok deneyimli olduğu gayrimenkul projelerinin geliştirilmesinde de en önde kulübüne hizmet edecek " şeklinde konuştu.

"METİN ÖZTÜRK İLE BİRLEŞME DİYE BİR ŞEY YOK"

Metin Öztürk ile birleşmeleriyle ilgili olarak sorulan soruya Özbek "Biz hep beraberiz. Birleşme diye bir şey yok. Galatasaray’da birleşme ayrılıklarda olur. Bizim bir aile olduğumuzu söyledim. Bir ailenin bireyleriniz sadece" diye cevap verdi.

ÖZBEK'İN LİSTESİ

Dursun Özbek’in yönetim kurulu listesinde; Metin Öztürk, Niyazi Yelkencioğlu, Bora İsmail Bahçetepe, Rıza Tevfik Morova, Eray Yazgan, Levent Yaz, Ahmet Cemal Özgörkey, Mehmet İsmail Sarıkaya, Mehmet Saruhan Cibara, Dikran Gülmezgil yer aldı.

İKİNCİ DEFA ADAY

Öte yandan, Dursun Özbek, 2015-2018 yıllarında Galatasaray'da başkanlık görevini yürütmüştü. 2017-2018'de de Kulüpler Birliği Başkanı olmuştu.

Dengeler değişti! Dursun Özbek adaylığını resmen açıklıyor Galatasaray’ın eski başkanının yeniden adaylık için ikna edilmesi seçim öncesi dengeleri değiştirdi. Hamamcıoğlu, “Siz benim ekibime gelin” deyince Özbek, Öztürk ile güç birliği yaptı.

Metin Öztürk ile Dursun Özbek birleşti... Galatasaray'da seçim öncesi güçlü ittifak Galatasaray'da 4-11 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek Olağanüstü Seçim Genel Kurul öncesinde Dursun Özbek ve Metin Öztürk, Özbek başkanlığında birleşme kararı aldı.