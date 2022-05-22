Türkiye Gazetesi

İngiltere Premier Lig'inde nefes kesen bir sezonu daha geride bıraktık. Ligin şampiyonunu belirleyecek maçlar bugün oynandı. Manchester City, 2-0 geri düştüğü maçta 3-2 öne geçmeyi başararak 2021-2022 sezonunun şampiyonu oldu. Gollerin ikisini, oyuna sonrada dahil olan İlkay Gündoğan attı.

Manchester City'nin en yakın takipçisi Liverpool ise ilk dakikalarda yediği golle 1-0 geri düştü. Kırmızılılar maçı 3-1 kazansa da bu galibiyet şampiyon olmalarına yetmedi.

Kevin De Bruyne Premier League'de 2021-2022 sezonunun en iyisi seçildi Manchester City'nin Belçikalı orta saha oyuncusu Kevin De Bruyne, İngiltere Premier League'de 2021-2022 sezonunun en iyi futbolcusu seçildi.

Premier League'den Ronaldo'ya gol! Sezonun en iyi oyuncusu adayları arasında gösterilmedi Bu yaz Juventus'tan Manchester United'a transfer olarak Premier League'e geri dönen Cristiano Ronaldo, bu sezon iki kez ayın oyuncusu seçilmesine rağmen sezonun adayları arasına giremedi.

Premier Lig’de eşi görülmemiş protesto! Kendini kale direğine kelepçeledi İngiltere Premier Lig’de Everton ile Newcastle United karşı karşıya geldi. Kritik maçta ise futbol tarihinde görülmemiş anlar yaşandı. Karşılaşmanın 49. dakikasında sahaya atlayan bir taraftar, kendisinin boğazından kale direğine bağladı. Taraftarı gören hakem ve futbolcular ise ne yapacağını şaşırdı.