Türkiye Gazetesi

Süper yıldızı Kylian Mbappe'yi takımda tutmayı başaran PSG, Barcelona'yla yeni sözleşme konusunda anlaşamayan Ousmane Dembele'yle el sıkıştı. Fransız muhabirler 25 yaşındaki yıldızın Paris deviyle anlaşma sağladığını son dakika olarak duyurdu.

140 MİLYON EUROYA ALINMIŞTI

Ousmane Dembele, 2017 yazında Borussia Dortmund'dan Barcelona'ya 140 milyon euro bonservis ödenerek transfer olmuş, Almanlar bu transferde 105 milyon euro kar elde etmişti. O dönem dünyanın en önemli genç yeteneklerinden biri olan Dembele, İspanya'da beklentileri karşılayamadan 25 yaşına geldi.

Bu sezon La Liga'da 21 maça çıkan ve 1 gol, 13 asistlik performans sergileyen Fransız yıldız Barcelona'da üst üste sakatlıklar yaşamıştı. Yine de kariyerini çıkışa geçiren Dembele, Barcelona ile PSG arasında kalıp Paris'i seçti.

Kylian Mbappe, sportif direktörü ve teknik direktörü yedi! PSG kararının perde arkası... Kylian Mbappe'nin PSG'den kalması için "hocayı da sen belirle, kulübü sen yönet" teklifi sunulduğu iddia edilmişti... 23 yaşındaki yıldız imzayı atar atmaz Leonardo ve Pochettino'yu kovdu!

XAVİ'DEN DEMBELE AÇIKLAMASI

Barcelona Teknik Direktörü Xavi, Dembele'ye götürdükleri sözleşme uzatma teklifin kabul edilmediğini açıklamıştı. Fabrizio Romano'ya göre transfer henüz bitmedi ancak Dembele'nin kararını açıklaması çok yakın... Dembele'nin PSG'yi transferi sonrası Brezilyalı yıldız Neymar'ın satışına kesin gözxüyle bakılıyor.

Barcelona'dan 220 milyon euro serbest kalma bedeli ödenerek alınan 30 yaşındaki Neymar'ın Mbappe tarafından takımda istenmediği konuşuluyor. Barcelona Başkanı Laporta geçtiğimiz günlerde Neymar'ın geri dönüşüyle ilgili olumlu konuşmuştu.

Robert Lewandowski adım adım Barcelona'ya Barcelona, Bayern Münih'in 33 yaşındaki gol makinesi Robert Lewandowski'nin aklını çelmeyi başardı. Polonyalı santrfor, Xavi ile görüşüp Katalan devine gelmek istediğini söyledi.

Duygusal Jose! AS Roma'da tarih yazan Mourinho hala elit Roma, UEFA Avrupa Konferans Ligi finalinde Feyenoord'u 1-0 yenerek kupaya uzandı. İtalyan temsilcisi 61 yıl sonra Avrupa'da kupa kazandı. Jose Mourinho da Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'ni kazanan ilk teknik direktör oldu. 61 yaşındaki Portekizli, Porto ve İnter'le Devler Ligi'ni, Manchester United ve Porto ile de UEFA Avrupa Ligi'ni kazandı. Roma'yla yaşadığı Kupa 3 zaferinin ardından tribünlere 5 işareti yapan Mourinho, göz yaşlarına boğuldu.