Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray'da Hamamcıoğlu, "Cenk Ergün futbolun başında olacak. Beş hoca adayımız var. Hepsiyle ilk tur görüşmeleri yapıldı. Transfer listesi ve uzun vadeli takıma katabileceğimiz değerler üzerinde çalışılıyor. Hoca adayları Dortmund ve Berlin’de. Ayrıca amatör şubeler için üç sponsorluk anlaşması hazır" dedi.

SONRA ÖZBEK

Ardından Dursun Özbek'in de "Cenk Ergün'le çalışan biz olacağız" diyerek çıkış yapması kafaları karıştırdı. İki adayın da kendisiyle ilgili sözleri üzerine açıklamada bulunan Cenk Ergün, "Her iki değerli başkan adayımıza da aynı yakınlıkta ve aynı uzaklıkta olduğumu belirtmek isterim. Tecrübelerimi gerektiği anda Galatasaray'ın menfaatleri doğrultusunda kullanacağımı bu vesile ile ifade ederim" sözlerini kullandı.

Domagoj Vida Galatasaray'la görüşüyor! Beşiktaş'ı karıştıran iddia... Beşiktaş'ın sözleşme uzatmak için 1 milyon euro teklif ettiği Domagoj Vida, Galatasaray'a pazarlanıyor... Hırvat stoperin menajeri hem Dursun Özbek'e hem de Eşref Hamamcıoğlu'na ulaşarak futbolcusunu teklif etti.

Galatasaray'da yıldızlar kaçacak Lyon, Kerem için, Lille ve Montpellier de Mustafa için fırsat kolluyor. Ancak oyuncuların menajerleri seçime hazırlanan Galatasaray’da görüşecek kimse bulamıyor