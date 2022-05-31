Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe’nin dünya yıldızı Mesut Özil, takımdan ayrılacağı yönünde çıkan iddialara ilişkin açıklama yaptı. Özil, "Fenerbahçe’den başka bir takımda kariyerimi noktalamayacağım" dedi.

"HER ZAMAN DEDİĞİM GİBİ ASLOLAN FENERBAHÇE'DİR"

Fenerbahçe’nin yıldızı Mesut Özil, hakkında çıkan transfer iddialarına cevap verdi. Özil, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, futbol kariyerini sarı-lacivertli takımda tamamlayacağını ifade etti.

Özil, "Son günlerde kariyerim ile ilgi yapılan iddialarla ilgili olarak bir açıklama yapmam zorunlu oldu. İlk 6 ay ücret dahi almadan, çocukluk aşkım olan Fenerbahçe ile 3.5 yıl bir kontrat imzalayarak, kariyer hedefimi tamamlamıştım. Altını çizerek tekrarlıyorum; Fenerbahçe’den başka bir takımda kariyerimi noktalamayacağım. Sözleşmem süresi boyunca, çubuklu formamızı terletmek tek amacım. Bu kararım çok net ve kesindir. Profesyonel yaşamın gereklilikleri gereği, yönetimimizin benimle ilgili bir karar alması durumunda ise bu tavra sadece saygı duyacağım. Çok çalışıp kendimi daima hazır tutacağım. Her zaman dediğim gibi; aslolan Fenerbahçe’dir. Büyük Fenerbahçe taraftarına sevgi ve saygılarımla" açıklamasını yaptı.

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