Türkiye Gazetesi

Roland Garros tek kadınlar finali Iga Swiatek ile Coco Gauff arasında oynanacak. Teniste sezonun 2. Grand Slam turnuvası olan ve toprak kort sezonunun en prestijli turnuvası konumundaki Fransa Açık (Roland Garros), bu yıl da müthiş bir şampiyonluk kapışmasına sahne olacak.

ROLAND GARROS FİNALİ NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Iga Swiatek ile Coco Gauff arasındaki Roland Garros tek kadınlar finali yarın (4 Haziran Cumartesi) oynanacak. Court Philippe-Chatrier'deki mücadele TSİ 16.00'da başlayacak ve EuroSport 1'den canlı yayınlanacak. Roland Garros finalini canlı izleyebileceğiniz diğer kanallar ise Tennis TV ve Amazon Prime UK olarak görünüyor.

IGA SWİATEK 2. ZAFERİNİN PEŞİNDE

Kadınlarda dünya 1 numaralı olan Polonyalı raket Iga Swiatek, 20 numaralı seribaşı Daria Kasatkina'yı 2-0 yenerek finale çıktı. Başkent Paris'te düzenlenen turnuvanın 12. günündeki dün Rus rakibini 6-2 ve 6-1'lik setlerle 2-0 mağlup eden 21 yaşındaki Iga Swiatek, galibiyet serisini 34 maça çıkardı.

Kariyerinin ilk grand slam yarı finaline çıkan Kasatkina ile 2020 şampiyonu Swiatek kapışması Polonyalının galibiyetiyle sona erince, ilk finalist belli oldu.

Iga Swiatek bu yıl toprak kortta Roma'yı kazanırken, sert kortta ise Miami, Indıan Wells ve Doha gibi üst düzey turnuvalarda şampiyonluk yaşamıştı.

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COCO GAUFF SÜRPRİZ PEŞİNDE

Kadınların 18 numaralı seribaşı Amerikalı raket Coco Gauff, dünya 59 numarası İtalyan tenisçi Martina Trevisan'ı 2-0 yenerek adını finale yazdırdı. Korttan 1,5 saat sonunda 6-3 ve 6-1'lik setlerle galip ayrılan 18 yaşındaki Gauff, kariyerinin ilk grand slam finaline yükseldi.

18 yaşına daha yeni giren Coco Gauff, bu yıl roprak kortta etkisiz bir performans sergiliyordu.

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