Türkiye Gazetesi

Inter formasıyla başarılı bir sezon geçiren Hakan Çalhanoğlu, İngiltere yolcusu. Milli futbolcu için Inter’in kapısını çalan Manchester United'ın 25 milyon euroluk bir teklif yaptığı ve İtalyan ekibiyle pazarlıkların başladığı iddia edildi.

25 MİLYON EURO’LUK TEKLİF

İngiliz basınında çıkan haberlere göre Manchester United, Hakan Çalhanoğlu transferi için harekete geçti. İngiltere devi, Inter’e 25 milyon euroluk teklifle gitti.

HAKAN’IN CEVABI BEKLENİYOR

İki kulüp arasında pazarlıkların sürdüğü belirtilirken Inter'in iyi bir bonservise milli futbolcumuzun gidişine izin vereceği öğrenildi.

PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Hakan Çalhanoğlu, Inter'in bu sezon oynadığı 48 maçın 42'sinde ilk 11'de şans bulurken, 8 gol ve 13 asistlik performas gösterdi.

Hakan Çalhanoğlu'nu tabuta koydular! Milan taraftarının İnter nefreti... Milan taraftarları şampiyonluk kutlamaları sırasında İnter'li Hakan Çalhanoğlu'nun maketini tabuta koydu! Hakan'ın Milan'a attığı golden sonraki sevincinin maketi daha sonra tabuttan çıkarılıp yakıldı.

Juventus - İnter 2-4 ( ÖZET ) Hakan Çalhanoğlu takımına İtalya Kupası'nı kazandırdı Roma Olimpiyat Stadı'nda yaklaşık 70 bin futbolseverin izlediği İtalya Kupası final maçında Juventus ve Inter kozlarını paylaştı. Serie A'nın son şampiyonu İnter, Hakan Çalhanoğlu'nun müthiş performansıyla Kupa'yı kaldırmayı başardı. Milano ekibi ligde de üst üste 2. şampiyonluğuna koşuyor.

Inzaghi'den Hakan Çalhanoğlu'na övgü dolu sözler İtalyan devleri İnter ile Juventus, yarın kupa maçında kozlarını paylaşacak. Maç öncesi açıklamalarda bulunan Inter Teknik Direktörü Simone Inzaghi, Hakan Çalhanoğlu'ndan övgüyle bahsetti.