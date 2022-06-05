Türkiye Gazetesi

Real Madrid, Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü 54 yaşındaki Pablo Laso'nun kalp krizi geçirdiği açıkladı.

İspanyol ekibi Real Madrid'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Pablo Laso’nun sabah saatlerinde kalp krizi geçirdiği ve 54 yaşındaki çalıştırıcının Sanitas La Moraleja Üniversite Hastanesi'ne kaldırıldığı belirtildi.

İspanyol basınında çıkan haberlerde, Laso'nun durumunun stabil olduğu ve müşahede altında tutulduğu paylaşıldı.

Laso, 2011'den bu yana çalıştırdığı Real Madrid'i THY Avrupa Ligi'nde 2, İspanya liginde ise 5 kez şampiyonluğa taşıdı.

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