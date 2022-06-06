Türkiye Gazetesi

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES), dünyada piyasa değeri en yüksek futbolcuları belirledi.

Yaş, sözleşmenin tamamlanmasına kalan süre, mevki, kulüp ve milli takımda gösterilen performans ile kulübün başarısı gibi kriterlere göre oluşturulan listede birinci sırada Fransız forvet oyuncusu Mbappe oldu.

Genç yıldızın piyasa değeri 205,6 milyon avro olarak açıklandı. Paris St-Germain ile sözleşmesini uzatması sonrası listenin başında yer alan Mbappe'yi Real Madrid'in 21 yaşındaki Brezilyalı futbolcusu Vinicius Junior (185,3 milyon avro) takip etti. .Üçüncü sırada ise Manchester City'ye transfer olan 21 yaşındaki Norveçli golcü Erling Haaland (152,6 milyon avro) yer aldı.

MESSİ VE RONALDO LİSTEDE YOK

İlk 100 futbolcunun dahil edildiği listede, PSG'nin 34 yaşındaki Arjantinli yıldızı Lionel Messi ve Manchester United'ın 37 yaşındaki Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo ise yer almadı.

EN ÇOK YILDIZ PREMIER LİG'TE

İngiltere Premier Lig kulüpleri, ilk 100'de 41 futbolcu ile listede en fazla oyuncusu bulunan kulüpler konumunda. Futbol dünyasında piyasa değeri en yüksek 100 oyuncu içinde Türk futbolcu yer almadı.

Piyasa değeri en yüksek 10 futbolcu şöyle sıralandı:

1. Kylian Mbappe (PSG): 205,6 milyon avro

2. Vinicius Junior (Real Madrid): 185,3

3. Erling Haaland (Manchester City): 152,6

4. Pedri (Barcelona): 135,1

5. Jude Bellingham (Borussia Dortmund): 133,7

6. Phil Foden (Manchester City): 124

7. Frenkie de Jong (Barcelona): 112,5

8. Luis Diaz (Liverpool): 110

9. Ruben Dias (Manchester City): 109,6

10. Ferran Torres (Barcelona): 109,5

Arda Güler Messi ve Mbappe'yle takım arkadaşı oluyor... PSG'den Fenerbahçe'ye müthiş teklif! Fenerbahçe'nin 17'lik süper yıldız adayı Arda Güler, Paris Saint-Germain yolunda... TRT Spor'un haberine göre, PSG ile Fenerbahçe yönetimi Arda Güler için bir süredir pazarlık halinde... Başkan Ali Koç'un istediği rakam ödenirse Arda seneye Messi ve Mbappe'yle top koşturacak.

Mbappe’nin sır gibi saklanan sözleşmesi belli oldu! Tam 400 milyon Euro kazanacak Dünyanın en iyisi olarak gösterilen Kylian Mbappe kararını verdi. Paris Saint-Germain genç yıldızı ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. Mbappe’ye sunulan sözleşmenin detayları da belli oldu. Yıldız futbolcu yıllık 100 milyon Euro kazanacak ve 300 milyon Euro imza parasını cebine koyacak. Öte yandan Mbappe'nin yeni sözleşme kapsamında teknik direktör seçiminde aktif rol oynayacağı iddia edildi.

Kylian Mbappe, sportif direktörü ve teknik direktörü yedi! PSG kararının perde arkası... Kylian Mbappe'nin PSG'den kalması için "hocayı da sen belirle, kulübü sen yönet" teklifi sunulduğu iddia edilmişti... 23 yaşındaki yıldız imzayı atar atmaz Leonardo ve Pochettino'yu kovdu!