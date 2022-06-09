Türkiye Gazetesi

Murad TAMER

Beşiktaş'ta herkes merakla yeni golcüyü bekliyor. Çok gol kaçıran Batshuayi'den sonra bu defa santrforda nokta atışı yapmak isteyen siyah beyazlılar iki isim üzerinde yoğunlaşmış durumda: Alexander Sörloth ve Woug Weghorst...

Transferde belirleyici birçok koşulları araştıran siyah beyazlı idareciler işin içinden çıkmakta zorlanıyor. Çünkü iki golcünün özellikleri de birbirine çok benziyor. Aslında Weghorst'la anlaşılmıştı ancak son anda Sörloth için yapılan yeni girişim ortalığı daha karıştırdı.

PSİKOLOJİK ÜSTÜNLÜK

Bu konuda Valerien Ismael'in sözleri de belirleyici olamadı. Fransız teknik adam, aradığı özelliklere sahip olan iki oyuncudan hangisi gelirse gelsin yüksek verim alabileceğini söyledi. Transferde psikolojik üstünlük ise Sörloth'ta... Norveçli yıldıza Süper Ligi bilmesi ve gol kralı olması sebebiyle sıcak bakılıyor. Weghorst ise form durumuyla öne çıkıyor. Son sezonlarda gol patlaması yaşayan Hollandalı yıldızın, transferi hâlinde Süper Lig'e de damga vuracağı ön görülüyor.

SOLA YENİ ADAY: VARSAG SESLERİ

Adana Demirspor'un geçen sezon başında Espanyol'dan kiraladığı sol kanat oyuncusu Matias Vargas için İspanyol basını oyuncuyla Beşiktaş'ın da ilgilendiğini öne sürdü. İspanyol ekibinin, 10 milyon avro bonservisle alması sebebiyle Vargas'ı ucuza bırakmak istemediği aktarıldı.

BERAS KİRALANACAK

Beşiktaş'ın geleceğe yatırım amacıyla kadrosuna kattığı Besar Gudjufi'nin durumu yabancı sınırına göre belli olacak. Makedonya'da geçen sezon 17 yaşında olmasına rağmen Belesica formasıyla 12 maçta 2 gol, 3 asistlik katkı veren Besar'ın, Süper Lig ekiplerinden birine kiralanması planlanıyor.

Burak Yılmaz'dan Tümer Metin'e cevap... "Beşiktaş onu alırsa Batshuayi'yi mumla arar" demişti Veteran golcü Burak Yılmaz, Beşiktaş'a transfer olmayacağını açıkladı... 36 yaşındaki santrforun Beşiktaş'a geri dönmesini değerlendiren Tümer Metin, "Beşiktaş onu alırsa Batshuayi'yi mumla arar" demişti. Burak Yılmaz'ın bu yoruma cevabı oldukça tartışmalı...