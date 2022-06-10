Türkiye Gazetesi

Fatih Karagümrük'ün 2020 yazında Milan'dan transfer ettiği Lucas Biglia, Medipol Başakşehir'e transfer oldu. Son iki sezondur Süper Lig'in en beğenilen orta saha oyuncuları arasına giren 36 yaşındaki yıldız, İstanbul'da semt değiştirdi...

Medipol Başakşehir, "Kulübümüz, son olarak Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük forması giyen ve şu anda serbest statüde olan Arjantinli yıldız futbolcu Lucas Biglia’yı bir yılı opsiyonlu iki yıllığına kadrosuna kattı. Arjantin Milli Takımı’nda 58 kez oynamış olan Lucas Biglia’ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." açıklaması yaptı.

KARAGÜMRÜK'ÜN BEYNİYDİ

Geçen sezon 33 Süper Lig maçında 1 gol, 4 asistlik performans sergileyen Biglia, Süper Lig kariyerinde 4 gol, 6 asistle oynadı. Orta sahanın beyni konumundaki yetenekli isim Independiente, Anderlecht, Lazio ve Milan gibi takımlarda oynadıktan sonra 34 yaşında Karagümrük'e transfer olmuştu.

Juventus'tan Fatih Karagümrük'e... Andrea Pirlo ile anlaşma tamam Fatih Karagümrük, bir süredir görüşme halinde olduğu İtalyan teknik direktör Andrea Pirlo'yla anlaşmaya vardı. Fabrizio Romano, Pirlo ile anlaşmanın büyük ölçüde tamamlandığını ve 43 yaşındaki efsanenin gelecek sezon Süper Lig'de olacağını yazdı. İtalya'da son günlerde çıkan Pirlo & Karagümrük haberleri gerçeğe dönüşmek üzere... Volkan Demirel'le neden devam edilmediği de böylece ortaya çıkmış oldu.

Alo Larin, ben Emre abin! Cyle Larin Başakşehir temasında önemli gelişme... Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, kadrosunda görmek istediği Cyle Larin'i aradı... Beşiktaş'tan ayrılan Kanadalı forvet imzaya yakın...