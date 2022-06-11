Türkiye Gazetesi

Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı, erkek basketbol takımı başantrenörleri Ufuk Sarıca'nın 3 yıl daha takımın başında yer alacağını bildirdi.

Büyükkarcı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ufuk Sarıca'nın takımdan ayrılacağına yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Aksini iddia edenlere kötü, camiamıza iyi bir haberim var; 3 yıl daha bizimle." ifadelerini kullandı.

Başarılı koçun ismi son günlerde İspanya'nın Gran Canaria takımıyla anılıyordu.

UFUK SARICA KİMDİR?

Haziran 1973 doğumlu Ufuk Sarıca, Anadolu Efes'in 1996 yılında Koraç Kupası'nı kazandığı kadronun en önemli isimlerinden biriydi. 90'lı yıllarda basketbol deyince akla gelen birkaç kişiden biri olan yıldız isim, oyunculuktaki başarısını koçluk kariyerine de taşıdı.

Anadolu Efes'le Final-Four'un kapısından dönen Ufuk Sarıca, 2015'te Pınar Karşıyaka'yı Türkiye şampiyonu yaparak Euroleague'e taşımıştı. Bir dönem A Milli Takımı'da çalıştıran Sarıca, 2019'da geri döndüğü İzmir ekibiyle son 2 sezondur mücadelesini sürdürüyor.

Pınar Karşıyaka Ufuk Sarıa yönetimind iki kez Avrupa kupalarında final kaybetti.