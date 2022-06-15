Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray’da ikinci Dursun Özbek dönemi mazbataların verilmesiyle resmen başladı. Finansal olarak çok önemli projeleri olan Özbek yönetimi, futbol takımını da tekrar ayağa kaldırmak için düğmeye bastı. Yönetim ve profesyoneller maddi sıkıntıları aşmak için mesai harcarken diğer taraftan da futbolda bu sezonki gibi bir başarısız tablosu yaşamak isteyen Dursun Özbek, takımın iskelet kadrosunu koruyarak eksik yerlere takviye yapılmasını hedefliyor.

DÖRT BÖLGEYE...

Bir süredir seçim sonrası için hazırlık yapan Cenk Ergün raporlarını yönetime sundu. Özbek’in de onaylamasıyla ilk etap transfer mevkileri de ortaya çıktı. Buna göre Aslan’ın ilk hedefi biri yerli iki orta saha, bir bek ve bir de forvet. Ergün’ün liste başında Beka Beka var. Lokomotiv Moskova’da forma giyen 21 yaşındaki isim Avrupa’ya gitmek niyetinde. Forvet için de Umut Bozok düşünülürken, alternatifi ise Lazio’da beklentilerin altında kalan Vedat Muriç. Bek için düşünülen oyuncunun da Kasımpaşa forması giyen 21 yaşındaki Eren Elmalı olduğu öğrenildi.

GÖREVLER BELLİ OLDU

G.Saray'da başkan Dursun Özbek'in mazbatasını almasıyla birlikte yönetim kurulu üyelerinin görevleri açıklandı. Erden Timur'un Yönetim Kurulu Başkan vekili olarak seçildiği duyurulurlen diğer görevlerdeki isimler şöyle; İkinci Başkan: Metin Öztürk, Başkan Yardımcısı: Niyazi Yelkencioğlu, Başkan Yardımcısı: Ahmet Cemal Özgörkey, Genel Sekreter: Eray Yazgan.

Galatasaray'ın eski yıldızıydı... Fenerbahçe Bruma'yı duyurdu Fenerbahçe, eski Galatasaraylı futbolcu Bruma'nın kiralık transferi için PSV Eindhoven'la anlaştığını duyurdu.

Galatasaray'da yeni yönetim kurulunun görev dağılımı belli oldu Dursun Özbek, Galatasaray'ın yeni yönetim kurulunun görev dağılımını açıkladı. Özbek, ikinci başkan olarak Metin Öztürk'ü seçti.