Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarına yeni teknik direktörü Jorge Jesus yönetiminde başladı.

Antrenman öncesi takımla tanışma toplantısı yapan Jesus, "Kazanmak, her gün şampiyon olmak için çalıştığını bilmektir. İlk zamanlar birbirimizi tanıma dönemi. Adaptasyon dönemi. Zamanla birbirimizi daha iyi tanıyacağız" ifadelerini kullandı.

Portekizli çalıştırıcı ayrıca oyunculara, hem fiziksel hem de mental olarak güçlü bir takım kurmayı hedeflediklerini söyledi.

Jorge Jesus, Mario Branco'yu ve ekibini Fenerbahçeli futbolcularla tanıştırdı Fenerbahçe, 2022-2023 sezonu hazırlıkları kapsamında ilk saha çalışmasını teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde, Samandıra'daki Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Yeni transfer Lincoln Henrique, takımla antrenmana çıktı. Antrenman öncesinde Portekizli teknik adam, futbolcularına ekibini tanıttı. Mehmet Aurelio ile Mario Branco'nun görev tanımını oyuncularına aktaran 67 yaşındaki çalıştırıcı, Fenerbahçe'ye kazanmak için geldiğini oyuncularına belirtti.

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