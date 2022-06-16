Türkiye Gazetesi

Ankara’da bir otelde gerçekleşen, TFF’nin Olağanüstü Seçimli ve Olağan Mali Kurul’unda federasyon başkanlığına tek aday olarak katılan Mehmet Büyükekşi, 209 delegenin 158'inin oyunu alarak yeni Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı seçildi.

YÖNETİMDE İKİ KADIN ÜYE

Futbolda güven ortamının oluşturulmasının önemini dile getiren Büyükekşi, “Her zaman futbolda bir güven ortamının oluşturulmasını istiyoruz. Maalesef şu anda bir güven kaybı var. Güven konusunu mutlaka işleyip daha sonra da adil, şeffaf ve hesap verebilir bir şekilde bir yönetim anlayışımız olacak. Bu zamana kadar TFF yönetiminde kadın yönetim kurulu üyesi olmamış. Bizim şu anda listemizde çok değerli iki kadın yönetim kurulu üyemiz var. İlklere imza atacağız. İnşallah adalet anlayışını getireceğiz. Hakemlerin, problemlerin konuşulduğu bir lig değil de futbolun güzelliklerinin konuşulduğu bir lig olmasını istiyoruz” ifadelerine yer verdi.

TFF'nin yeni başkanı Mehmet Büyükekşi oldu, Federasyon tarihinde bir ilkle beraber geldi TFF Olağanüstü Genel Kurulunda, 8 adayın yeterli imzayı toplayamaması nedeniyle Mehmet Büyükekşi'nin tek aday olarak başkanlık seçimine gireceği açıklanmıştı. Büyükekşi, 209 delegenin 158'inin oyunu alarak yeni Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı seçildi. Hamit Altıntop da Büyükekşi'nin listesinde... İşte yeni Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi ve TFF tarihindeki ilk...

"FUTBOLU DA İHRAÇ EDECEĞİZ"

Futbolun marka değerinin artması için futbolun tüm paydaşlarının ortak hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Büyükekşi, “Birçok konuda hakem performanslarıyla ilgili teknolojiyi, yapay zekayı kullanmayı hedefliyoruz. Ben değil biz olarak yola çıkmak istiyoruz. Bir kuş tek kanatlı uçamaz, çift kanat lazım. Bunun bir kanadı federasyonsa diğer kanadı kulüplerimiz ve futbolun diğer paydaşlarıdır. Hep el ele vererek gerek spor kamuoyu olsun gerek kulüpler, futbolcular, hocalar, federasyon Türkiye'de futbolun kalitesini yükselterek marka değerini yukarılara taşımamız gerekiyor. Hizmet ihracatında, dünyada dizi/film ihracatında ikinciyiz. 140 ülkeye ihracat yapıyoruz. Niye futbol kulüplerimizin maçlarını diğer ülkelere izletmeyelim? Bunun için de farklı işler yapmamız lazım. Farklı konular işlememiz lazım” değerlendirmesinde bulundu.