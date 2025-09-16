Vedat Muriqi'nin golleri puana yetmedi! Maçta 5 gol, 2 penaltı, 1 kırmızı

RCDE Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi Espanyol, 3-2'lik skorla kazandı.

GALİBİYET GOLÜ PENALTIDAN

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Pere Milla, 34. dakikada Roberto Fernandez ve 81. dakikada penaltıdan Kike Garcia kaydetti.

VEDAT MURIQI İKİ GOL ATTI

Mallorca'nın gollerini ise Kosovalı yıldız Vedat Muriqi kaydetti. Müsabakanın 45. dakikasında penaltıdan Mallorca'nın ilk golünü atan Muriqi, 65. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ancak puana yetmedi.

ESPANYOL 10 KİŞİ BİTİRDİ

Espanyol'da Pere Milla 45+3.dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

MALLORCA GALİBİYETE HASRET

Bu skorla birlikte yenilgisiz Espanyol, 10 puanla 3. sıraya yükseldi. Henüz galibiyetle tanışamayan Mallorca ise 1 puanla 19. sırada kaldı.