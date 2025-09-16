Vedat Muriqi'nin golleri puana yetmedi! Maçta 5 gol, 2 penaltı, 1 kırmızı
İspanya La Liga'nın 4. haftasında Espanyol, Vedat Muriqi'nin iki gol attığı karşılaşmada Mallorca'yı 3-2 mağlup etti. Gol düellosuna dönüşen mücadelede iki penaltı kullanıldı, 1 de kırmızı kart çıktı.
İspanya La Liga'nın 4. hafta kapanış maçında Espanyol, Vedat Muriqili Mallorca'yı konuk etti.
RCDE Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi Espanyol, 3-2'lik skorla kazandı.
GALİBİYET GOLÜ PENALTIDAN
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Pere Milla, 34. dakikada Roberto Fernandez ve 81. dakikada penaltıdan Kike Garcia kaydetti.
VEDAT MURIQI İKİ GOL ATTI
Mallorca'nın gollerini ise Kosovalı yıldız Vedat Muriqi kaydetti. Müsabakanın 45. dakikasında penaltıdan Mallorca'nın ilk golünü atan Muriqi, 65. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ancak puana yetmedi.
ESPANYOL 10 KİŞİ BİTİRDİ
Espanyol'da Pere Milla 45+3.dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
MALLORCA GALİBİYETE HASRET
Bu skorla birlikte yenilgisiz Espanyol, 10 puanla 3. sıraya yükseldi. Henüz galibiyetle tanışamayan Mallorca ise 1 puanla 19. sırada kaldı.
