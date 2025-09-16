Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Milli takımların final sendromu! Türk gibi başladık, Türk gibi bitirdik

Milli takımların final sendromu! Türk gibi başladık, Türk gibi bitirdik

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Milli takımların final sendromu! Türk gibi başladık, Türk gibi bitirdik
Büyük turnuvaları Türk gibi başlayıp, Türk gibi bitiriyoruz! On gün içinde futbolda İspanya’dan altı gol yedik, voleybol, basketbol ve boksta dünya ve Avrupa Şampiyonalarında finalleri kaybettik, altınları kaptırdık…

Türk sporu özellikle takım oyunlarında şüphesiz son yılların en başarılı grafiğini yakaladı. Daha on gün önce futbol, basketbol ve voleybolda dünyanın en çok konuştuğu ülkelerden birisiydik.

ALTIN MADALYAYI ELLERİMİZLE VERDİK

Futbolda “Bizim Çocuklar” Gürcistan’ı yenerek Dünya Kupası elemelerine galibiyetle başlıyor, Tayland’daki Dünya Voleybol Şampiyonası’nda “Filenin Sultanları”, Letonya’daki Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda da 12 Dev Adam rakiplerini yıkıp geçiyordu. Önce futbolda İspanya’dan altı gol yedik, sonra voleybolda İtalya’ya, basketbolda da Almanya’ya finalleri kaybedip altın madalyayı ellerimizle verdik. 

BİZE HAS BİR DURUM

Futbola dönüp baktığımızda Avrupa kupalarında UEFA liglerine kalabilmek için ‘final’ niteliği taşıyan play-off turunun hiçbirisini geçemedik. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi’nden Avrupa Ligi’ne, Samsunspor Avrupa Ligi’nden Konferans Ligi’ne düştü. Beşiktaş ve Başakşehir ise erkenden Avrupa’ya veda etti.

TÜRK GİBİ BAŞLAYIP, TÜRK GİBİ BİTİRDİK

İngiltere’deki Dünya Boks Şampiyonası’nda göğsümüzü kabartan Buse Naz Çakıroğlu ve Büşra Işıldar da finalleri kaybedip gümüş madalyada kaldı. Bu kadar kısa zamanda bu kadar final kaybetmek bize has bir durum olsa gerek. Ne yazık ki, bir kere daha “Türk gibi başlayıp, Türk gibi bitirdik!”

YEDİ FİNALİN SADECE BİRİNİ KAZANABİLDİK

Basketbol ve voleybol millî takımlarımız, büyük şampiyonalarda son 24 yılda yedi final oynadı. Basketbolda üç Avrupa Şampiyonası, bir de Dünya Kupası’nda final oynayan kadın ve erkek millî takımlarımız, hepsinde de ikincilikte kaldı. Bir dünya, iki de Avrupa Şampiyonası’nda final oynayan Filenin Sultanları ise 2023’te Avrupa şampiyonluğunu kucaklamıştı. 

"12 DEV ADAM"A DEV KARŞILAMA

EuroBasket 2025 finalinde Almanya’ya kaybeden ve gümüş madalya kazanan 12 Dev Adam, Türkiye’ye döndü. Millî kafile büyük bir coşkuyla karşılanırken Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, “Milletimizi gururlandırdığınız için teşekkür ediyoruz. Sizleri seviyoruz, başarılar diliyoruz” ifadelerini kullandı.

