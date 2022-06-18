Türkiye Gazetesi

Trabzonspor’da dört sezon geçiren Anthony Nwakaeme, bordo mavililere veda etti. Yönetimin uzun süredir sözleşmesini uzatmak için görüştüğü ve ‘tavan ücret’ teklif ettiği yıldız oyuncu, istediği parada indirime gitmeyince ipler koptu. Sosyal medya hesabından önceki gün taraftarlara veda mesajı yayımlayan Nwakaeme “Sevgili Trabzonsporlular beni sizinle karşı karşıya getirmeye çalışıyorlar. Böylece ayrılan benmişim gibi görünecek. Ayrıca piyasamı düşürüyorlar” diye sitem etmişti. Başkan Ahmet Ağaoğlu da “Yolu açık olsun” cevabını verdi.

SON VURGUN BEKLENTİSİ

Nwakaeme’nin 33 yaşında olduğunu ve son sözleşmesinde ‘vurgun’ hesabı yaptığını belirten Başkan Ahmet Ağaoğlu “Bizden üç sezon için 10 milyon avro istedi. Bu parayı vermemiz mümkün değildi. Yolu açık olsun” ifadelerini kullandı. Yönetim, Nwakaeme’ye yıllık 1,5 milyon avro ve üç yıllık imza karşılığında toplam 1,5 milyon avro da imza parası teklif etmişti. Ağaoğlu, transfer gündemlerinde olan Trezeget ile ilgili olarak da “Şimdilik Trezeguet transferi zor görünüyor. Ancak görüşmelerimiz sürüyor” ifadelerini kullandı.

Anthony Nwakaeme Trabzonspor'a veda etti, Hull City ile görüşüyor Anthony Nwakaeme, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Trabzonspor'dan ayrıldığını açıkladı. Taraftara seslenen Nijeryalı yıldız "sanki ayrılmak isteyen benmişim gibi beni sizinle karşı karşıya getirmeye çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

Nwakaeme'nin neden imza atmadığı ortaya çıktı! Acun Ilıcalı Hull City için devrede... Trabzonspor'a bir türlü imza atmayan Anthony Nwakaeme'nin Bordo-Mavili yönetimi neden beklettiği ortaya çıktı. Trabzonspor'dan yıllık 3.5 milyon euro ve 3 yıllık sözleşme isteyen Nijeryalı yıldızın talepleri fazla bulunmuştu. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, 33 yaşındaki forvet için devreye girdi. Hull City Premier League'e çıkarsa kasasına 280 milyon pound girecek! İngiliz ekibinin patronu Acun, Nwakaeme'ye "Bize gel, Premier Leauge'e çıkalım. O zaman istediğin parayı fazlasıyla alırsın" teklifiyle geldi.