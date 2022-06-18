Türkiye Gazetesi

Beşiktaş’ın yeni transferi Romain Saiss, BJK TV’ye iddialı açıklamalar yaptı. Faslı oyuncu, Beşiktaş’ın hem Türkiye’de hem de Avrupa’da üst sıraları hedefleyen bir takım olduğunu belirterek “Gerçekten çok mutluyum. Beşiktaş’ın bana ona ilgisini ilk duyduğum zaman ciddi anlamda heyecanlandım ve mutlu oldum. Hayatımın yeni bir dönemine başlıyorum. Burada çok başarılı olacağıma ve herkese en iyisini göstereceğime inanıyorum” diye konuştu.

ISMAEL'E ÖVGÜ

Valerien Ismael’le çalışacak olmaktan duyduğu memnuniyeti de dile getiren Saiss “Hoca’mızın futbolculuğu büyük kariyer. Onun gibi bir tecrübeyle çalışmak benim için çok değerli. Transfer sürecinde çok konuştuk. Benden neler istediğini aktardı” dedi. Transferindeki en büyük etkenlerden birini taraftar olduğunu belirten 32 yaşındaki oyuncu “Maçın son anına kadar savaşan, çarpışan bir oyuncuyum. Beşiktaş taraftarı da bunu görecek” dedi.

Beşiktaş ManU'nun yıldızına kancayı taktı Alex Teixeira'nın yerine düşünülen Portekizli yıldız için 6 milyon avro önerildi.

Beşiktaş'tan Galatasaray'a gönderme:19.05'te Gedson Fernandes paylaşımı Beşiktaş, sezon ortasında Benfica'dan transfer ettiği ve sezonu Çaykur Rizespor'da kiralık olarak tamamlayan Gedson Fernandes ile ilgili paylaşımda bulundu. Siyah-beyazlıların Gedson Fernades paylaşımının saati de dikkat çekti.