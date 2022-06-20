Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray’da ikinci defa başkanlığa seçilen Dursun Özbek’in, mazbatasını aldıktan beş gün sonra büyük bekleyiş sona erdi ve sarı kırmızılılar teknik direktör konusuna noktayı koydu; Okan Buruk... Okan Hoca, iptal edilen 30 Nisan seçimlerinden önce, şu an Dursun Özbek’in yönetiminde olan o zamanki başkan adayı Metin Öztürk ile anlaşmış ve Aslan’ı beklemeye başlamıştı. Bu süre zarfı içinde genç teknik adam kafasında oynatacağı futbolu da belirledi. Cimbom, Buruk yönetiminde ofansif futbolu benimseyecek.

HAREKAT BAŞLIYOR

2019-2020 sezonunda Başakşehir ile şampiyonluk yaşayan 48 yaşındaki çalıştırıcının takımı 65 golle, ligin en fazla skor bulan ikinci, 34 golle de en az gol yiyen ekibi olmayı başarmıştı. Abdullah Avcı’nın çok pas ve geriden oyun kurma organizasyonlarına karşılık, Buruk’la savunmayı güvenliğe alıp daha dikine bir oyun anlayışını benimseyen Başakşehir güçlü rakipleri karşızında şampiyonluğa ulaşarak tarih yazmıştı. Buruk’un yönetimden takviye olarak iki orta saha bir de hücuma yönelik oyuncu istediği öğrenildi.

BOŞ SÖZLEŞMEYİ İMZALARIM

Fransa’da olan Okan Buruk, geçtiğimiz gün başkan Dursun Özbek ile yaptığı telefon görüşmesinde boş sözleşme imzalamaya hazır olduğunu belirtince hoca konusuna nokta konuldu. Görüşmede Buruk’un “Ben bütün şartlara razıyım. Başkan’ım siz kontratı dilediğiniz gibi hazırlatın ben imzalarım” dediği öğrenildi. Okan Buruk, NTV’ye verdiği röportajda “Ben kendimi G.Saray kulübesinde görmek istiyorum. Galatasaray’a yakışacağımı düşünüyorum” demişti.

BURUK'UN GÖZBEBEĞİ OLACAK

Galatasaray’ın yeni döneminde takımın başında olacak olan Okan Buruk şimdiden planlarını oluşturmaya başladı. Genç teknik adam, Domenec Torrent ile yıldızı bir türlü barışmayan ve yeteri kadar forma şansı bulamayan Mustafa Muhammed’i çok beğeniyor. Okan Buruk göreve gelir gelmez daha önce Bordeaux’nun kapısından dönen ve son dönemde mutsuz olduğunu belirten Mısırlı golcüyle özel bir görüşme yapacak.

ONU BIRAKMAYACAK

Golcü oyuncuyu birinci forvet olarak kullanmayı düşünen Buruk, kafasındaki oyun felsefesini Mustafa’ya anlatacak. Sahanın her yerinde pres yapan, topu çabuk kazanıp, hızlı atağa çıkabilen bir takım kurmak isteyen Buruk, Mustafa gibi hem fırsatçılığı hem de son vuruşları iyi olan bir golcüyü olmazsa olmaz olarak görüyor. Buruk, yapacağı görüşmede Mustafa'dan takımdan ayrılma fikrini kafasından silmesini isteyecek.

ÇOK ATIYOR, AZ YİYOR

2019-20 sezonunda Okan Buruk ile şampiyonluğa ulaşan Başakşehir, istatistikleriyle de lige damga vurmuştu. İşte o rakamlar:

> 65 golle en çok gol atan 2. takım

> 34 golle kalesinde en az gol gören takım

> 34 maçta sadece 5 mağlubiyet. (9 beraberlik)

> Maç başına 399 başarılı pas ortalaması

> Maç başına 1,76 gol beklentisi

> Maç başına 22 organize atak

> Maç başına rakip sahada 10 top kapma

> Maç başına 112 rakip sahada başarılı pas

TORRENT'İN İNDİRİM NİYETİ YOK

Okan Buruk ile anlaşan Galatasaray yönetimini Domenec Torrent terletecek gibi gözüküyor. Sarı kırmızılıların “Sen istifa et, 500 bin avro ödeyelim” şeklindeki ilk teklifi 700 bin avroya çıkaracağı öğrenildi. Ancak Katalan teknik adamın yardımcılarıyla birlikte 1,6 milyon avro tutan alacağından indirim yapmayı düşünmediği öğrenildi.

Galatasaray'ın yeni hocası Okan Buruk Başkan dün Fransa'da bulunan Buruk'la yaptığı telefon görüşmesinde iki yıllık anlaşma sağladı. Başakşehir'i şampiyon yapan Okan Hoca hiçbir şart ileri sürmedi. Torrent'in sözleşmesinin feshi sonrası resmî açıklama yapılacak.

Galatasaray'a 17 yıl sonra çıkarılan Franck Ribery faturası çok ağır oldu! Galatasaray eski yıldızı Franck Ribery'ye tazminat ödeyecek. Dursun Özbek yönetimi gelir gelmez bombayı kucağında buldu. İşte detaylar...