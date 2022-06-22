Türkiye Gazetesi

Konyaspor, MLS ekibi San Jose Earthquake'ten Kosta Rikalı stoper Francisco Calvo ile ilgileniyor. Amerikan kulübüyle sözleşmesi sona eren ve boşa çıkan 29 yaşındaki futbolcu, Abdülkerim Bardakçı'nın yerini dolduracak.

Fenerbahçe'den rakiplerine Bardakçı çalımı "Beşiktaş ile anlaştı" deniliyordu, ardından Galatasaray devreye girdi. Fenerbahçe çoğu transfer yarışında olduğu gibi son sözü söyleyen ekip oldu. 27 yaşındaki stoperin bonservis bedeli 2,6 milyon avro.

BARDAKÇI FENERBAHÇE'YE

Üç büyükler bir süredir Konyaspor'un tecrübeli stoperi Abdülkerim Bardakçı için yarış halindeydi ama son gülen Fenerbahçe oldu. Türkiye gazetesinin haberine göre; Abdülkerim Bardakçı için Fenerbahçe teklifte 2,6 milyon euroya kadar çıkarak kazanan taraf oldu. 27 yaşındaki stoperin yıllık ücretinin ise 1.8 milyon euro olması bekleniyor.

Konyaspor'un rakibi BATE Borisov, Başakşehir'in rakibi Maccabi Netanya UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda mücadele edecek İttifak Holding Konyaspor, Belarus'un BATE Borisov, Medipol Başakşehir ise İsrail'in Maccabi Netanya takımıyla karşılaşacak.

KONYASPOR 7 TRANSFER YAPTI

Geçen sezon Süper Lig'i 3. sırada bitiren teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki Konyaspor, şimdiye kadar 7 transferi açıkladı.

Sağ beke Cebrayil Karayel ve Amet Oğuz'u alan Yeşil-Beyazlılar, Hırvatistan Ligi'nde geçen sezon 11 gol, 9 asistlik performans sergileyen Hırvat kanat oyuncusu Robert Muric transferiyle dikkat çekmişti. Güncel piyasa değeri 3.5 milyon euro olan 26 yaşındaki yıldız için Rijeka'ya ne kadar ödendiği bilinmiyor.

Romelu Lukaku ticareti! Belçikalı golcü Chelsea'den İnter'e geri döndü Milano devi İnter 2020-21 sezonunda şampiyon olduktan sonra 113 milyon euroya Chelsea'ye sattığı Romelu Lukaku'yu 1 sezon sonra 8 milyon euro ödeyerek kiraladı. 29 yaşındaki Belçikalı santrfor, Chelsea'deki 2. döneminde de hayal kırıklığının ötesine geçemedi.