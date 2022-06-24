Türkiye Gazetesi

Okan Buruk'un kendisi için bir çok önemli bir yere sahip olduğuna değinen Belözoğlu, "Okan Ağabey benim için çok değerli bir insan. Her şeyden öte ağabeyimdir. Her zaman mutlu ve başarılı olmasını isterim" şeklinde görüş belirtti.

CAMİANIN ADAMI

Okan Buruk'un herkese nasip olmayan bir şekilde kendi camiasına hocalık yapacağını belirten Belözoğlu, "Sahaya çıktığımızda kendi camialarımızın adına her şeyimizi veririz, sonrası kısmettir ve teslim oluruz ama Okan Ağabey'in sonuna kadar hak ettiği yerde olduğunu düşünüyorum. Galatasaray'a futbolcu olarak yıllarca hizmet etti. Kendisine başarılar diliyorum" dedi.

Yazarımız Hasan Sarıçiçek, Okan Buruk'u Mustafa Denizli'ye sordu... "Ona hem inanıyor hem de güveniyorum" Mustafa Denizli'den Okan Buruk yorumu... Galatasaray'ın teknik direktörlüğe getirdiği 48 yaşındaki Okan Buruk, altyapısından yetiştiği takımın başına geçmiş oldu. Futbol kamuoyu Başakşehir'de şampiyon olan Okan Buruk'un Sarı-Kırmızılılar'daki performansını merak ediyor. Yazarımız Hasan Sarıçiçek, Türk futbolunun duayen ismi Mustafa Denizli'ye Okan Buruk'u sordu..

Fenerbahçe'nin eski hocası Okan Buruk'la Galatasaray'a geliyor... Erden Timur açıkladı Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, NEF Stadı'nda düzenlediği basın toplantısıyla gündemi değerlendirdi. Daha önce ezeli rakip Fenerbahçe'de çalışan İrfan Saraloğlu'nun Okan Buruk'la birlikte Galatasaray'da görev alıp almayacağı sorulan Erdem Timur açık kapı bıraktı.