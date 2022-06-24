Türkiye Gazetesi

TRABZONSPOR KOMBİNE BİLET FİYATLARI

Üst üste 2. şampiyonluğunu hedefleyen Trabzonspor'un yeni sezon kombine fiyatları belli oldu. Kulüpten yapılan açıklamaya göre fiyatlar şu şekilde;

VIP Platinum : 22.500 TL

VIP Gold : 17.500 TL

VIP Silver : 12.500 TL

Batı tribün : 6.000 TL

Doğu tribün : 5.000 TL

Fırtına tribün : 3.000 TL

Güney ve kuzey kale arkası : 1967 TL

Abdullah Avcı'ya iki darbe birden! "Sağ kolu"nu kaybetmek üzere... Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, iki yardımcısını birden kaybedebilir. Bordo-Mavili takıma geçen sezon katılan yardımcı antrenör Egemen Korkmaz ile Avcı'nın uzun soluklu yardımcısı Orhan Ak, takımdan ayrılmak üzere...

KOMBİNE SATIŞI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

"Kombine satışlarımız 24 Haziran Cuma günü (BUGÜN) saat 10:00 itibarıyla başlayacaktır. Satışlarda ilk 5 (beş) gün, 2021-2022 sezonu kombine sahibi taraftarlarımıza öncelik hakkı tanınacaktır. Genel satışa ise 29 Haziran, Çarşamba günü başlanacaktır."

"Geçen sezondan kombine sahibi taraftarlarımızın; Divan üyelerimizin ve Trabzonspor kredi kartlarına sahip taraftarlarımızın kombine alımlarında yüzde 10 indirim hakkı bulunmaktadır.

Bir kişi YALNIZCA 1 (bir) indirim hakkından faydalanabilir.

Geçen sezondan kombine sahibi taraftarlarımız, ilk beş gün hem internetten hem Passolig gişelerinden yapacakları kombine alımlarında; ilk beş günden sonra ise YALNIZCA Passolig gişelerinden yapacakları kombine alımlarında bu indirimden faydalanabilirler.

Aynı şekilde Trabzonspor Divan Üyeleri de Passolig gişelerinden yapacakları alımlarda bu indirimden faydalanabilirler."

Anthony Nwakaeme erdi muradına... Trabzonspor'dan neden servet istediği anlaşıldı! İşte yeni takımı ve alacağı rakam Trabzonspor'dan ayrılan Anthony Nwakeme, Suudi Arabistan'a gidiyor. 33 yaşındaki futbolcu bu süreçte görüştüğü Körfez ekiplerinden El İttihad'la anlaştı. 61saat'in haberine göre; tecrübeli kanat oyuncusu, Suudi Arabistan temsilcisinin yıllık 4.5 milyon Euro'dan 2+1 yıllık sözleşme teklifine evet dedi.