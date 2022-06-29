Türkiye Gazetesi

Lille ile şampiyonluk yaşadıktan sonra CSKA Moskova’ya kiralanan Yusuf Yazıcı’nın yeni adresinin neresi olacağı merak konusu. Rus ekibinin, başarılı performansına rağmen 10 milyon avroluk satın alma opsiyonunu karşılayamadığı için Lille’e geri gönderdiği Yusuf’la Fransızların yıldızlar topluluğu PSG’nin ilgilendiği iddia edilmişti. Millî oyuncunun Lille’den ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken Yusuf’un başkan Ahmet Ağaoğlu’nu arayarak “Memleketimi ve Trabzonspor’u çok özledim, beni geri alın” dediği öğrenildi.

BAKASETAS'IN YERİNE

Yusuf, geçtiğimiz günlerde Turkcell’in konuğu olduğu söyleşide “Trabzonspor’a dönmek ister misin” sorusuna “Neden istemeyeyim, çok özledim” cevabını vermişti. Fransız basını da bordo mavililerin Lille’e Yusuf için 1 yıllık kiralama teklifinde bulunduğunu iddia etti. Orta sahasını güçlendirmek ve Şampiyonlar Ligi sebebiyle iddialı bir kadro kurmak isteyen Trabzonspor, Yusuf Yazıcı’yı kadrosuna katmayı hedefliyor. Bakasetas için Avrupa’dan teklifler alan Karadeniz ekibi, Yunan oyuncunun yerini Yusuf ile doldurmayı planlıyor.

RUSYA'DA İZ BIRAKTI

Fransa’da geçirdiği kötü yarım sezon ardından 2021-22 sezonun ikinci yarısında CSKA Moskova’ya transfer olan Yusuf Yazıcı oynadığı 12 maçta 8 gol ve 2 asistlik performansıyla Rusları mest etmişti.

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