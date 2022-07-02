Beşiktaş'ta gelecek sezon adına kadro yapılanması kapsamında transfer çalışmaları devam ediyor.
Siyah-beyazlılar eski futbolcusu Cenk Tosun ile anlaştıklarını resmi sitesinden yaptığı paylaşımla açıkladı.
Alex Teixeira Beşiktaş'a veda etti... Avukatıyla kulübe geldi, sözleşmesi feshedildi, sorunsuz ayrılık Beşiktaş'ın geçen yaz büyük umutlarla kadrosuna kattığı Brezilyalı 10 numara Alex Teixeira ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı. 32 yaşındaki sambacı 900 bin euro imza parası almıştı ve yıllık ücreti 2.6 milyon Euro'ydu. Ljajic, Lens, Nsakala, Oğuzhan ve kadroda düşünmediği diğer isimlerde temizlik yapan Kartal, ciddi bir maaş bütçesi açığa çıkardı.
Cenk Tosun Beşiktaş'ta! 22.5 milyon euroya gitti, bedavaya geri döndü Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Beşiktaş milli golcü Cenk Tosun'la 1+1 yıllık sözleşme imzaladı... Sağlık kontrollerinden geçen 31 yaşındaki santrfor turp gibi çıktı. Transferin kısa süre içinde resmen açıklanması bekleniyor.
Hull City Ozan Tufan transferini resmen açıkladı... Videoda Beşiktaş'a attığı füze de var! Hull City ve Fenerbahçe, Ozan Tufan transferini aynı anda açıkladı... Sarı-Lacivertliler'den yapılan açıklamada "Futbol A Takımı oyuncularımızdan Ozan Tufan İngiltere’nin Hull City takımına transfer olmuştur. Ozan’a bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" dendi. Acun Ilıcalı'nın takımı ise hazırladığı tanıtım videosunda Ozan Tufan'ın Beşiktaş'a attığı füzeye de yer verdi.