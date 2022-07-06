Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray ile Sevilla arasında Marcao için pazarlıklar sürüyor. Sarı kırmızılılarla, İspanyol kulübü daha önce 15 milyon avro ve bonuslar için el sıkışmıştı. Ancak daha sonra Sevilla, Brezilyalı oyuncunun aklını çelince rakamı daha aşağıya indirmek için Cimbom’u sıkıştırmaya çalıştı. Yaşanan bu durum sonrası Aslan, İspanyol temsilcine rest çekerek “Biz Marcao’dan memnunuz. İstediğimiz şartlarda olmazsa, formasını giyer burada oynar” dedi. 26 yaşındaki solak isim de geri adım atınca pazarlıklar bir süreliğine tıkandı.

15 MİLYONU VERİN, ALIN

Cimbom’un resti sonrası Sevilla bir görüşme daha talep etti. Bu istek sarı kırmızılılar tarafından bir şartla kabul edildi. Galatasaray cephesi artık yeni sezon yapılanmasına gideceğini ve bu görüşmede transferin olumlu ya da olumsuz biteceğini İspanyol ekibine iletti. Aslan’ın 15 milyon avrodan aşağı inmeyi düşünmediği fakat sonraki satışından yüksek bir oran verilmesi hâlinde farklı bir rakamı kabul edebileceği öğrenildi. Sarı kırmızılı yönetim, Sevilla kulübünün yetkilileriyle son defa pazarlık masasına oturacak.

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