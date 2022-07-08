Türkiye Gazetesi

Hull City, deneyimli orta saha oyuncusu Jean Michaël Seri ile çalışma izni alınması şartıyla 3 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

OZAN TUFAN'A 3 MİLYON EURO

Fenerbahçe'den Ozan Tufan'a 3 milyon euro ödeyen Acun Ilıcalı'nın takımı, Nottingham Forest stoperi Tobias Figueiredo'nın ardından. 3 transferini açıkladı.

Premier League'e yükselme hedefiyle yola çıkan Hull City, Seri'yi şu sözlerle anlattı:

Acun Ilıcalı Süper Lig'i İngiltere'ye götürüyor! Hull City yeni sezon öncesi kadrosunu Süper Lig'den takviye ediyor... Acun Ilıcalı'nın geçen sezonun ortasında satın aldığı İngiltere Championship ekibi, Ozan Tufan, Adama Traore ve Allahyar'dan sonra gözünü Antalyaspor'un milli futbolcusuna dikti. Transfer sezonunda başta Nwakaeme olmak üzere Süper Lig'de forma giyen pek çok isim Hull City ile anılmıştı.

"30 yaşındaki futbolcu, Fulham'ın şampiyon olarak Premier League'e geri dönmesine yardımcı oldu.

Fildişi Sahili formasını 42 kez giyen Seri, kariyerinde 300'den fazla maça çıktı ve 65'i Fulham'da olmak üzere Galatasaray ve Bordeaux'da kiralık dönemleri de dahil olmak üzere 4 yıllık bir dönem geçirdi.

2018'de Fulham'a katılmadan önce Seri, Ligue 1'de Nice'de 3yıl geçirdi, 100'den fazla maça çıktı ve 2017'de Yılın Oyuncusu seçildi.

Portekiz, Fransa, Türkiye ve İngiltere'de forma giyme deneyimine sahip olan Seri, 2022/23 sezonunun hazırlıkları sürerken Shota Arveladze'nin kadrosuna katılacak."

Halil Akbunar'dan Göztepe'ye veda! Artık Belçika'da top koşturacak... Göztepe kaptanı Halil Akbunar'ın Westerlo'ya transferi resmen açıklandı... Son 6 senedir kesintisiz formasını giydiği Göztepe 10 yıl top koşturan 28 yaşındaki kanat oyuncusu duygusal bir veda mesajı paylaştı.

Olcay Şahan'ı futbola geri döndüren teklif Afjet Afyonspor'dan geldi... 1 yıllık sözleşme imzaladı Geçen yaz futbolu bıraktığını açıklayan ve 2021-22 sezonunu boşta geçiren Olcay Şahan, TFF 2. Lig ekiplerinde Afjet Afyonspor'a 1 yıllık imza attı... Mor-Beyazlılar transferi "Kulübümüz, yıllarca Beşiktaş ve Trabzonspor'da oynamış eski milli futbolcu Olcay Şahan ile 1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Kendisine hoş geldin diyor, takımımızda başarılar diliyoruz. Camiamıza hayırlı olsun." sözleriyle duyurdu