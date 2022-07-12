Türkiye Gazetesi

Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe, Norveçli futbolcu Joshua King'i İstanbul'a getiriyor. Prensip anlaşmasına varıldığı açıklanan 30 yaşındaki Norveçli oyuncu, akşam saatlerinde İstanbul'da olacak.

Sarı-lacivertli ekipten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz Norveçli Futbolcu Joshua King ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu sağlık kontrollerinden geçmek ve ileri transfer görüşmeleri için bu akşam saatlerinde İstanbul'da olacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Joshua King'in İstanbul'a geliş tarihi belli oldu! Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Premier League'den... Fenerbahçe aradığı santrforu Premier League'de buldu. Sarı-Lacivertliler bir süredir görüşme halinde olduğu Norveçli golcü Joshua King'le el sıkıştı. 30 yaşındaki yıldızın İstanbul'a geliş tarihi de belli oldu.

Joshua King'in oğlu Fenerbahçe forması giydi, taraftarlar heyecanlandı İngiltere Premier Lig'de Bournemouth'ta forma giyen Joshua King, sosyal medya hesabından oğluyla fotoğrafını paylaştı. Norveçli futbolcunun paylaşımında oğlunun Fenerbahçe forması giymesi "Türkiye'ye mi transfer oluyor?" sorusunu akıllara getirdi.