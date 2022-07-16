Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

murat.tamer@tg.com.tr

Kadın futbolu Türkiye'de gün geçtikçe büyüyor. Büyük kulüpler kurdukları kadın takımlarıyla sadece sportif başarıyı değil, sosyal anlamda topluma mesaj vermeyi de hedefliyor. Kadınların her işi başarabileceğini göstermesine öncülük eden Beşiktaş Kulübü, kadın futbolunda rekabetin de artmasını sağlamış durumda. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin atılımlarıyla siyah beyazlılar kadın futbolunda giderek büyüyerek dev firmaların sponsorluklarını çekebiliyor. Kadın futboluna öncülük eden kulüplerden olan Beşiktaş'ın genç oyuncusu Seda Nur İncik, gazetemize verdiği röportajda, Türkiye'de kadın futbolcu olmayı anlattı.

FUTBOLA NASIL BAŞLADIN?

Tamamen içgüdüsel bir durum diyebilirim. Çünkü herhangi bir olaydan ya da futbolcudan etkilenerek sevmedim futbolu. Küçükken mahallede, sokak aralarında, okulda teneffüslerde erkeklerle futbol oynardım. Hatta bensiz mahalle maçı başlamazdı. İlk başlarda erkek futbol okullarında oynamaya başladım. Sonra beden eğitimi öğretmenim benim için okul takımı kurdu. Bu sayede Antalya’nın tek kadın takımı olan 1207 Antalyaspor antrenörlerinin beni fark etmesiyle 2013 senesinde ilk defa bir kadın takımı ile birlikte antrenmanlara başladım.

AİLEN VE ÇEVRENİN BU DURUMA BAKIŞI NASILDI?

Futbola karşı ailem her zaman yanımdaydı ve beni desteklediler. Çevremdeki insanlar ilk başlarda çok şaşırdılar. Komşular anneme, "Kızdan futbolcu mu olur?" diye şikâyet ediyordu beni. Ama yeteneğimi ve başarılarımı gördükçe şaşkınlıkları beğeniye ve desteğe dönüştü. Ailem de başlardaki bu yorumlara hiç aldırış etmedi. Bu durum benim gelişmemde en önemli etken oldu. Aksi takdirde futboldan kopabilirdim. Bunun örnekleri ülkemizde çoktur.

'FUTBOL ERKEK OYUNUDUR' DİYENLERE SÖZÜN VAR MI?

Öncelikle hiçbir spor kadın erkek diye ayrılmamalıdır. Dileyen herkes yapmak istediği, yaparken mutlu olduğu sporu yapabilir. Hemen her branşta ilk başlarda sadece erkek takımları vardı sadece futbolda değil. Olimpiyatlar sadece erkek sporcularla yapılıyordu. Dünya değişiyor ve gelişiyor. Avrupa'da futbolun cinsiyeti artık tartışılmıyor. Türkiye'ye kadın futbolu yeni geldiği için bu konuyu daha yeni tartışanlar var. Futbolun erkek sporu olduğunu düşünenleri maçlarımıza davet ediyorum. Şahsen seyir zevki açısından çok daha keyifli olduğunu bile söyleyebilirim.

FUTBOLCULUK SONRASI İÇİN PLANLARIN NEDİR?

Öncelikle yurt dışında Beşiktaş gibi büyük bir kulüpte futbol oynamak ve ülkemi temsil etmek ilk önceliğim. Futbolu bıraktıktan sonra antrenör olmayı çok istiyorum. Böyle bir şansım olmazsa öğretmenlik yaparak küçük çocukların hayatlarına dokunmak isterim.

MESSİ Mİ RONALDO MU?

Her ne kadar çalışkanlığı ve hayat disiplini sebebiyle daha çok Ronaldocu olduğumu söylemem gerekse de oyun tarzı ve teknik özellikler bakımından Messi'yi daha çok beğeniyorum.

SEMBOLLERE GEREK YOK

BİR ARA PEMBE TOP UYGULAMASI KONUŞULMUŞTU...

Pembe rengi daha çok kadınları sembolize ettiği için futboldaki kadın ve erkek ayrımcılığını daha da öne çıkarabilir. Bu sebeple topun rengini değiştirmeye gerek olmadığını düşünüyorum. Kadın futboluna dikkat çekebilmek için renklere ya da başka sembollere gerek yok. Kadınların oynaması zaten yeteri kadar ilgi çekici bir durum. Çok yetenekli kadın oyuncular var. Hatta erkeklerin maçlarını izlerken ben daha iyi oynardım dediğim çok oluyor.

DAHA ÇOK DESTEK LAZIM

KADIN FUTBOLUNUN EKSİKLERİ NELER?

Öncelikle erkek futboluna nazaran maddi ve manevi açıdan daha geri plandayız. Özellikle medyada neredeyse yokuz. Evet, destek görüyoruz ama bunun daha fazla olması gerekiyor. Türk halkının futbolu sevmesinden dolayı halkın içinde bizi bilen kesim tarafından destekleniyoruz. Bu ilginin daha da yayılabilmesi için medyaya büyük iş düşüyor.

Beşiktaş haberleri... Valerien Ismail, Serdar Saatçı ve transfer hakkında açıklamalarda bulundu Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Avusturya kampında basın mensuplarının sorularını cevapladı. Fransız teknik adam kamptan gönderilen genç stoper Serdar Saatçı'yla ilgili " Her futbolcunun burada yüzde yüzünü vermesi gerek. Benim beklentim ve taraftarın beklentisi bu. Eğer bu olmuyorsa ben de bir karar alırım sonunda" diyerek kadro dışı kararının arkasında durdu.