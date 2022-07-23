Türkiye Gazetesi

M. EMİN ULUÇ

Transfer furyasını hız kesmeden sürdüren Fenerbahçe’de gündemin ana maddesi Dinamo Kiev’le oynanacak rövanş maçı. Yönetim, Jorge Jesus’un transfer taleplerini gerçekleştirmek için mesai harcarken, Portekizli de tura yoğunlaşmış durumda. Polonya’daki mücadelenin raporunu hazırlayan kurt hoca, oyuncularına hatalarını tek tek gösterirken, rövanştaki beklentilerini anlattı. Jesus özellikle, pas hatalarına ve basit top kayıplarına dikkat çekerken, hızlı hücum vurgusu yaptı.

TURA İNANIYORUM

Dinamo Kiev’in tur için elinden geleni yapacağını hatırlatan Jorge Jesus, oyuncularına “Kesinlikle kolay bir maç olmayacak” ikazında bulunurken “Rakip kapanıp kontrataklarla pozisyon arayacaktır. Buna izin veremeyiz” dedi. Jesus “Pas trafiğini hızlandırmak, seri bir şekilde hücuma çıkmak zorundayız. Top rakibe geçtiğinde şiddetli pres yapmamız gerekiyor” sözleriyle galibiyetin formülünü verdi. Portekizli çalıştırıcı, Kadıköy’de turu geçip yola devam edeceklerine inandığını da belirtti.

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