Türkiye Gazetesi

Bolu’da, 2022-2023 sezonunda görev alacak hakemlerin eğitimleri için 7 gün sürecek olan Merkez Hakem Kurulu Yaz Semineri başladı. Karacasu beldesinde bulunan bir otelde başlayan seminere, MHK Başkanı Sabri Çelik, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, UEFA VAR Eğitimcisi Pavel Gill ve hakemler katıldı.

TFF BAŞKANINDAN YABANCI HAKEM AÇIKLAMASI

Seminerde konuşan Türkiye Futbol Federasyonu Mehmet Büyükekşi, yabancı hakemlerle ilgili kamuoyunda yanlış bilgilerin olduğunu belirterek, “Son 1 yıla baktığımızda Türk hakemliği belki de hiç olmadığı kadar tartışmaların odağında kaldı. Yaşananlar sizleri de futbolumuzu da olumsuz etkiledi. Ben ve yönetim kurulu arkadaşlarım bu sezonda tüm bu olumsuzlukların sizlerin kanalıyla olumluya dönüştürüleceğini umuyoruz. Kamuoyunda yanlış değerlendirildiğini düşündüğüm 2 konu var. Birisi yabancı yabancı hakemlere kapının açıldığı yönünde. Konu hiç de öyle değil. Biz prensip olarak yabancı hakem getirmek için değil ihtiyaç olması durumunda VAR hakemi getirme kararı aldık. Bunu da kamuoyu ile paylaştık. Erasmus modeli gibi nasıl öğrencileri uluslararası değişim yapıyorsak Elit hakemlerimizi özellikle UEFA’ya kayıtlı ülkelerle değiştirmek için yurt dışına giderek maç yönetmesi, yabancı hakemlerin de ülkemizde maç yönetmesi konusunda karar aldık. Bunun dışında başka bir kararımız mevcut değil. Biz sizlere sonuna kadar güveniyoruz” diye konuştu.

Yabancı hakem beklerken yabancı VAR geliyor! MHK Başkanı Sabri Çelik açıkladı Bolu’da Merkez Hakem Kurulu Yaz Semineri açılış töreninde konuşan MHK Başkanı Sabri Çelik, “Sezon boyunca uygulayacağımız VAR çizgisi UEFA'nın çizgisiyle aynı olacaktır. FIFA’da yapılan uygulamaya benzer şekilde ayrı bir VAR kadrosu kuracağız. Gerekli olduğunda diğer ülkelerden VAR hakemi devreye sokulacak” dedi.

VAR HAKEMLER MAÇ YÖNETMEYECEK

Büyükekşi, saha ve VAR hakemlerini ayırdıklarını söyleyerek, “Geçtiğimiz yıl baktık ki 3 günde bir bazı hakemlerimiz 3 gün önce sahada, 3 gün sonra VAR’da, tekrar sahada. İnanılmaz bir trafik içerisinde maç yönetmişler. Bunun da birçok kesimden tepki aldığını gördük. O yüzden VAR ve saha hakemlerini ayırma kararı aldık. Bunun da çok faydalı olacağını düşünüyoruz. Hakemlerimizin bu konuda mutlaka çok daha iyi deneyimleri olacağını tahmin ediyoruz. Çünkü her konuda uzmanlaşmaya ihtiyaç var. VAR hakemlerinin de bu konuda uzman hale geleceklerini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Seminerin açılış konuşmalarının ardından TFF Başkanı tarafından Fırat Aydınus, Bahattin Duran, Tarık Ongun ve Orkun Aktaş'a plaket ve hediyeler verildi.