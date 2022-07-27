Türkiye Gazetesi

AS Roma dün 10 bin kadar taraftarla başkentin EUR muhitinde yer alan Fendi mağazasının genel merkezi önünde Dybala için görkemli bir tanıtım töreni düzenlerken, yıldız oyuncu Instagram hesabından yaptığı açıklamada, kendisi için benzersiz ve rüyalarda bile göremeyeceği bir an yaşadığını belirterek, teşekkür etti.

Roma'nın sahibi ABD'li holding Friedkin Grubu da sosyal medyadan dünkü karşılamaya istinaden, "Kimse kahramanlarını Roma gibi karşılamaz" paylaşımında bulundu.

FİLM GİBİ ORGANİZASYON

Corriere dello Sport gazetesi de Romalı taraftarların Dybala'yı film gibi bir organizasyonla karşıladığını yazdı.

Arjantinli oyuncunun Roma'ya transferinden büyük mutluluk duyan sarı-kırmızılı taraftarlar ise 21 numaralı Dybala formalarına hücum etmiş durumda.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, Dybala transferi açıklandıktan sonra yarım gün içinde kulüp, 535 bin forma satışı gerçekleştirdi.

Bu sayının, Juventus'un 2018'de Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'yu transfer ettiğinde kaydettiği 525 binlik forma satışından da 10 bin adet fazla olduğu belirtildi.

Roma'nın herhangi bir transfer ücreti ödemediği 28 yaşındaki Dybala, kendisini 3 yıllığına başkent ekibine bağlayan sözleşmeye imza atmıştı.

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