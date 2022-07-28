Türkiye Gazetesi

23 yaşındayken Formula 1 tarihinin en genç şampiyonu olan Sebastian Vettel ‘yaşayan efsane’ olarak tanımlanıyordu. 16 yıllık kariyerinde üst üste 4 şampiyonluk yaşayan Vettel, sezon sonunda pistlere veda edeceğini açıkladı.

Instagram hesabı üzerinden bir açıklama yapan 35 yaşındaki Alman pilot, “2022 sezonunun sonunda Formula 1'den emekli olacağımı duyuruyorum. Bu kararı almak zordu ve uzun süre üzerine düşündüm. Baba olarak ailemle daha fazla zaman geçirmek istiyorum. Bu açıklama yine de veda etmekle ilgili değil. Daha ziyade tutkulu desteği olmadan Formula 1'in var olamayacağı taraftarlara teşekkür etmekle ilgili." dedi.

Geçtiğimiz Mayıs ayında BBC’ye konuşan Sebastian Vettel, iklim değişikliği nedeniyle F1'den ayrılmayı düşündüğünü ve gelecek için endişelendiğini söylemişti.

VETTEL'İN ŞAMPİYONLUKLARLA DOLU KARİYERİ

2010-2013 yılları arasında Red Bull takımı ile üst üste 4 dünya şampiyonluğu elde eden Vettel, 16 yıllık kariyeri boyunca 53 Grand Prix ve 57 pole pozisyonu kazandı. Bununla birlikte, Vettel 16 yıllık kariyerinde 122 defa podyuma çıktı.

53 Grand Prix kazanan Vettel en çok yarış kazanan pilotlar listesinde üçüncü sırada bulunurken, ilk sırada Lewis Hamilton (103) ve ikinci sırada Michael Schumacher (91) yer alıyor. En fazla şampiyonluk yaşayan pilotlar arasında ise Sebastian Vettel, Lewis Hamilton (7), Michael Schumacher (7) ve Juan Manuel Fangio'ın (5) ardından 4’üncü sırada.

F1'de Alonso'yu engelleyen Vettel'e üç sıra ceza Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 9. ayağı Avusturya Grand Prix'sinin sıralama turlarında rakibini engelleyen Aston Martin pilotu Sebastian Vettel, üç sıra ceza aldı.

Sebastian Vettel 2021'den itibaren Aston Martin ile yarışacak Formula 1'de Alman pilot Sebastian Vettel, 2021'den itibaren Aston Martin takımıyla yarışacak.