Türkiye Gazetesi

Galatasaray'ın transfer çalışmalarına değinen Erden Timur, "Transferde sabırsızlığı anlayabiliyorum ama biz bu ortamda en doğru kararı vermeliyiz. Hocamız ve ekibi, gece gündüz çalışıyor. Başka analiz şirketleriyle de çalışıyoruz. Karakter analizi yapıyoruz. Bunların hepsine uyması lazım. Son 15 yılın transfer analizini yaptık. Orada yapılan yanlışları yapmamalıyız." dedi.

Sarı-Kırmızılı idarecinin açıklamalarından satırmaşları şöyle:

"LİNÇ ETSELER DE..."

"Neler doğru yapılmış neler yanlış yapılmış bunları göz önüne alıyoruz. Bu isimler medyaya çıktığında olumsuz etki oluyor. Başarılı bir transfer olmuyorsa ben zarar görüyorum. Linç görsek de doğru transfere ihtiyacımız var. Önemli olan transfer sezonunun şampiyonu olmak değil."

Ali Akman Galatasaray'da! Eintracht Frankfurt'la anlaşma tamam... Galatasaray'ın 7. transferi Ali Akman oldu. 20 yaşındaki forvet önümüzdeki yıl Sarı-Kırmızılı formayı kiralık giyecek. Abdülkadir Bardakçı, Sergio Oliveira, Haris Seferovic, Leo Dubois ve Kazımcan Karataş daha önce açıklanmıştı. Norveçli orta saha Fredrik Midtsjö de bu gece geliyor.

"GALATASARAY'I DÜŞÜNEREK HAREKET EDİYORUZ"

"bir transferi yaparken tüm paraları ödüyorsunuz. Bir forvet söz konusu olduğunda en fazla maaşa sahip pozisyon o oluyor. Daha fazla maaş verip 2 günde alabilirsiniz ve herkes alkışlar. Bundan sonraki transferlerde de aynısı yapacağız. Seferovic, 2.2 milyon Euro maaş alırken biz 2.3 milyon Euro maaşa ikna ettik. Dubois, 1.6 milyon Euro alırken biz 1.8 milyon Euro'ya aldık. Bunları vermeyip 2,5 milyon Euro verirsen daha çabuk alırsınız. Ama biz Galatasaray'ı düşünerek hareket ediyoruz."

Galatasaray transfer haberleri... Okan Buruk orta sahaya Berkay Özcan'ı istiyor! Takas teklifi... Galatasaray, Berkay Özcan için Başakşehir'e takas teklifi yaptı ve bu reddedildi. Görüşmeler devam ediyor. Okan Buruk orta sahada eski öğrencisini görmek istiyor.24 yaşındaki gurbetçi futbolcu 2019'dan beri Başakşehir'de oynuyor.

TRANSFERDE PREMİER LEAGUE EKİPLERİYLE KAPIŞMA

"Benzer bir kalitede alternatif bir yabancı santrfor alma isteğimiz var. Gomis'i takımda düşünüyoruz. Bu sene sahaya karakterini koyan, kadroda olmasa bile destek veren bir takım kurmak istiyoruz."

Kolay alternatiflere gitmiyoruz. Everton ve Brighton gibi takımların istediği oyuncuları istiyoruz. Dün önemli bir yıldızla görüştük. 'Neden geçen sezon 13. bitirdiniz' diye sordular. Herkesi ikna etmek kolay olmuyor. Biz bütçemizi sarsacak oyuncu kesinlikle almayacağız. Gece gündüz çalışıyoruz, kulüpteki herkeste muazzam bir çaba var. Esas olay sezon sonunda oluyor, bu iş akılla yapılıyor ve aklımızın dışına çıkıp karar vermeyeceğiz"

Umut Bozok Trabzonspor'a yakın! Süper Lig'in gol kralı kendisini Şampiyonlar Ligi'nde test etmek istiyor Şampiyon Trabzonspor, Süper Lig'in gol kralı Umut Bozok için kulübü Lorient'e resmi teklifini sundu. Fransız ekibinin Galatasaray'dan istediği 2 milyon euroyu peşin vermeye hazır olan Bordo-Mavililer'in bu transferi bitirmesi bekleniyor.