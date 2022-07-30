Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray’da transfer hareketliliği son hızıyla devam ediyor. Şu ana kadar Abdülkerim Bardakçı, Kazımcan Karataş, Sergio Oliveira, Seferovic ve Dubois’ı kadrosuna katan sarı kırmızılılar bir orta saha takviyesi daha yapmaya hazırlanıyor. Cimbom, Fredrik Midtsjö için AZ Alkmaar ve oyuncu cephesiyle her konuda anlaşmaya vardı. Hatta oyuncu için dün gece bilet alındı. Ancak Hollanda ekibi son dakikada transferi zora sokacak bir hamle yaptı. AZ Alkmaar en başından beri 28 yaşındaki orta sahayı bırakmak istemiyordu. Bu sebeple de pazarlıklara 7 milyon avro gibi yüksek bir rakamla başladı.

BİLETİ AÇIĞA ALINDI

Sözleşmesinin son senesindeki Norveçli oyuncunun İstanbul’a gitme ısrarı, Hollanda ekibinin direncini kırarken taraflar bonuslar dahil 3 milyon avroya anlaştı. 3 yıllık sözleşmeye imza atacak olan Midtsjö de yıllık 1 milyon 500 bin avro kazanacak. Fakat Alkmaar son gün UEFA Konferans Ligi’nde oyuncuyu oynatıp 12 Ağustos’ta göndereceğini iletince, Galatasaray bu durumu kabul etmedi. Başkan vekili Erden Timur, "Bunu kabul etmeyiz" haberi gönderdi. Oyuncunun uçak bileti açığa alınırken Hollanda ekibine hafta başına kadar süre verildi. Eğer Alkmaar bu kararından vazgeçmezse transfer askıya alınacak.

BİR FORVET DAHA ALACAĞIZ

G.Saray Başkan Vekili Erden Timur transferde çok dikkatli olduklarını söylerken, "Bir kuruşu çöpe atmayacağız. En doğru oyuncuyu arıyor ve buluyoruz. Kimse merak etmesin, bunlar zaman kaybı değil. 6 numaraya iki yönlü oyuncu bakıyoruz. Hem de deneyimli, iyi kulüplerde oynamış olacak. Seferovic gibi bir santrfor daha bakıyoruz. Gomis de takımda kalacak" dedi.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜĞÜ

Galatasaray’ın Benfica’dan satın alma opsiyonuyla kiraladığı Haris Seferovic, beIN Sports'a konuştu: Türkiye’den isim vermeyeceğim teklifler oldu. Galatasaray, Türkiye'nin en büyük, en çok şampiyonluğu olan, en büyük tarihe sahip kulübü. Burada olmaktan gurur duyuyorum.

ALİ KAMPA GEÇECEK

G.Saray bonservisi E. Frankfurt’ta olan golcü oyuncu Ali Akman'ı bir sezonluğuna kiraladı. Mukavelesine satın alma opsiyonu da eklenecek olan 20 yaşındaki hücum oyuncusu geçen sezonu Nijmegen’de kiralık geçirmişti. Ali Akman’ın işinin resmiyet kazanmasının ardından sarı kırmızılı takımın Avusturya kampına katılması bekleniyor.

Erden Timur transferi açıkladı... Galatasaray'ın alternatif golcüsü belli oldu Galatasaray Başkanvekili Erden Timur, sarı-kırmızılı takımın Avusturya kampında açıklamalarda bulundu. Timur, "Benzer bir kalitede alternatif bir yabancı santrfor alma isteğimiz var. Gomis'i takımda düşünüyoruz. Bu sene sahaya karakterini koyan, kadroda olmasa bile destek veren bir takım kurmak istiyoruz" dedi.

Ali Akman Galatasaray'da! Eintracht Frankfurt'la anlaşma tamam... Galatasaray'ın 7. transferi Ali Akman oldu. 20 yaşındaki forvet önümüzdeki yıl Sarı-Kırmızılı formayı kiralık giyecek. Abdülkadir Bardakçı, Sergio Oliveira, Haris Seferovic, Leo Dubois ve Kazımcan Karataş daha önce açıklanmıştı. Norveçli orta saha Fredrik Midtsjö de bu gece geliyor.