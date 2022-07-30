Süper Lig'e play-off'tan yükselen ancak transfer sezonunda sessizliğe bürünen İstanbulspor, 2. transferini kaleye yaptı.
Geçen sezonki başarıda büyük pay sahibi olan kaleci Alperen Uysal'ı Antalyaspor'a kaptıran Sarı-Siyahlılar, Danimarkalı kaleci David Jensen'i renklerine bağladı.
2 yıllık sözleşme imzalayan 30 yaşındaki David Jensen kariyerinde Nordsjaelland, Fredericia, Utrecht, Westerlo ve New York Red Bulls'un formalarını giydi.
İLK TRANSFER 35 YAŞINDA
Yunanistan Ligi'nden 35 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Patrick Ebert'i kadrosuna katarak ilk transferini yapan İstanbulspor, 21 yaşındaki stoperi Emrecan Uzunhan'ı da 2 milyon euroya Beşiktaş'a satmıştı.
Antalyaspor'da kale Alperen Uysal'a emanet... İstanbulspor'dan kaleci transferi Antalyaspor, Ruud Boffin'in yerine kaleyi İstanbulspor'la Süper Lig'e yükselme sevinci yaşayan Alperen Uysal'a emanet etti.
BÜLENT ÜLGEN'İN YENİ GÖREVİ AÇIKLANDI
Uzun süredir Beşiktaş iletişim direktörlüğü görevini yürüten Bülent Ülgen, İstanbulspor'a transfer oldu.
Kulüpten yapılan açıklamada
"Bülent Ülgen, Yönetim Kurulu Üyesi olarak kulübümüzün basın sözcülüğü görevine getirildi.
Başkanımız Ecmel Faik Sarıalioğlu ve Asbaşkanımız Ömer Sarıalioğlu, Bülent Ülgen'i tebrik ederek yeni görevinde başarılar diledi." dendi.
İstanbulspor'un teknik direktörü kim? Osman Zeki Korkmaz'dan Süper Lig yorumu Süper Lig'e yükselen 3. takım İstanbulspor oldu. Peki İstanbulspor'u Süper Lig'e kim çıkardı? Sarı-Syiahlılar'ın ismi çok sık gündeme gelmeyen, genç ve başarılı bir teknik direktörleri var. İlk teknik direktörlük sezonunda büyük bir başarıya imza atan Osman Zeki Korkmaz'dan Süper Lig yorumu...