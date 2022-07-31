Türkiye Gazetesi

Karadeniz'de Sonnokta gazetesi ön ve arka sayfasının tamamında, "Süper Adamlar Gururla Sunar", "Trabzonspor Süper Lig'in ardından Süper Kupa'yı da kazandı" başlıklarına yer verdiği haberinde, Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, teknik direktör Abdullah Avcı ve kaleci Uğurcan Çakır'ın kupa kaldırdığı fotoğraf ile bordo-mavili takımın kupalı sevinç fotoğrafını kullandı.

"KUPALARIN SÜPER EFENDİSİ TRABZON"

Günebakış gazetesi de ön ve arka sayfasının tamamında takımın kupalı sevinç fotoğrafını paylaşarak, "Kupaların Süper Efendisi Trabzon", "Trabzonspor Olimpiyat'ta Sivas'ı dağıttı, Süper Kupa ile sezonu açtı", "Yeni sezona fırtına gibi giren bordo-mavililer, düşman çatlattı" başlıklarıyla kupa sevincini okuyucularına duyurdu.

"YENİ SEZONA FIRTINA GİBİ GİRDİK"

Taka Gazetesi de ilk sayfasında "Kupaların Efendisi" başlığına yer verdiği haberinin son sayfasında, takımın kupalı sevinç fotoğrafı ile "Süper Şampiyona 4-0 Süper Kupa" başlığıyla haberini paylaştı.

Kuzey Ekspres Gazetesi de ilk sayfasında "Kupa Avcısı Trabzonspor", son sayfasında da takımın sevinç fotoğrafları ile "Süper Trabzon", "Şampiyon, Sivaspor'u Olimpiyat'ta gömdü 3. kez kupanın sahibi oldu" ifadelerine yer verdi.

Karadeniz Gazetesi de ilk sayfasında takımın kupalı sevinç fotoğrafı ile "Dört dörtlük süper şampiyon" başlığını kullanırken, son sayfasında ise "Yeni sezona fırtına gibi girdik, Sivasspor'u devirip Süper Kupa'yı 3'üncü kez müzemize götürdük", "Süpersiniz süper" değerlendirmelerinde bulundu.

Trabzonspor sağ stoperine lig başlamadan kavuşacak! Ahmet Ağaoğlu transferleri açıkladı... Turkcell Süper Kupa Final maçında Trabzonspor Sivasspor’u 4-0 mağlup ederek Süper Kupa’yı müzesine götürdü. Mücadelenin ardından Trabzonspor’da başkan Ahmet Ağaoğlu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Karşılaşmayı değerlendiren Ağaoğlu, “Sahada güzel bir mücadele vardı. Hazırlık maçlarının aksine çok farklı performans ortaya koyduk. Sezona kupayla başladık. İnşallah devamı gelir” şeklinde konuştu.

Süper Kupa Trabzonspor'un! Karadeniz temsilcisinden 4 gollü zafer... Abdullah Avcı'nın takımında Danimarkalı yıldızı Corneliusiki golüyle rakibin gardını düşürdü, vatandaşı Larsenskoru perçinledi, son sözü penaltıdan Bakasetas söyledi. Kupayı üçüncü defa müzesine taşıyan Karadeniz Fırtınası sezon öncesi büyük moral depoladı