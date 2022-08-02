Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Slovacko'yu elemesi halinde, Play-Off Turu'nda Avusturya Wien ile karşılaşacak.

SLOVACKO - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda, 4 Ağustos Perşembe günü Çekya temsilcisi Slovacko ile yapacağı ilk maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı.

Futbolcuların sahada yaptıkları koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

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Ayrı çalışan Mert Hakan Yandaş ve Attila Szalai günü bireysel çalışmalarla tamamlarken, Serdar Aziz, İrfan Can Kahveci, Altay Bayındır ve Joao Pedro'nun tedavilerine devam edildi.

Fenerbahçe, Slovacko maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Fenerbahçe UEFA listesi güncellendi... İrfan Can Kahveci listeden çıkarıldı Fenerbahçe'de, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda oynanacak Slovacko maçı öncesi UEFA listesi güncellendi. Sarı-lacivertlilerde; Serdar Aziz, Tisserand, Pelkas, İrfan Can Kahveci ve Joao Pedro listeden çıkarılırken, Mauricio Lemos, Luan Peres, Gustavo Henrique ile Mergim Berisha listeye dahil edildi.

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