Türkiye Gazetesi

Emin ULUÇ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, UEFA Avrupa Ligi ön elemesindeki Slovacko maçı öncesinde Can Bartu Tesislerinde basının karşısındaydı. En önemli hedeflerinin Türkiye Ligi’ni kazanmak olduğunu ama Avrupa’da da gidebildikleri yere kadar gideceklerini belirten Portekizli teknik adam "Fenerbahçe'nin her zaman Avrupa arenasında kendini göstermesi gerekiyor. Bu turnuvada da iyi takımlar var. Normalde Türk takımları turnuvalarda çok ileri gidemedi ama biz bir haftadır çalışıyoruz. Kendi gücümüzü biliyoruz, gruplara kalmak istiyoruz" diye konuştu.

ASLA TEK SİSTEM DEĞİL

Yenilerden Henrique’nin tam olarak hazır olduğunu ve kalede de Ertuğrul Çetin’in oynayacağını belirten Jesus, kaleye takviye yapmaları gerektiğini vurguladı. Takımın her geçen gün istediği düzeye geldiğini belirten Portekizli teknik adam sistemle ilgili ise "Benim takımlarım asla tek sistemle oynamaz. Bazen üçlü bazen dörtlü oynayacağını göreceksiniz. Dinamo Kiev’e karşı iki maçta da üçlü oynamadık. Geri dörtlüde iki stoper vardı. Bu maçta da değişiklik olmayacak. Oyuncular farklı özelliklere sahip oldukları zaman taktiksel değişiklikler yapabilirsiniz" dedi.

"FORVETLERİME İNANIYORUM"

Jorge Jesus, Dinamo Kiev maçında çok pozisyona girdiklerini ama atamadıklarını belirtirken "O maç geride kaldı. Takıma Joao Pedro takviyesi yaptık. Ama elimizdeki diğer forvetlere de Valencia, King, Serdar Dursun, Berisha'ya güveniyoruz. Onlara inanıyorum. Antrenmanlarla da gelişecekler" dedi.

FERDİ KADIOĞLU: RAKİBE KARŞI İYİ BİR PLANIMIZ VAR

Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu, Slovacko maçını değerlendirdi: Bir önceki maçta aldığımız üzüntülü skoru kendimizce en azından intikam alıp telafi etmek istiyoruz. İyi bir maç olacak, onlar tecrübeli takım. Onları küçümsememek lazım, iyi bir planımız var ve planımıza sadık kalıp galip gelmek istiyoruz. Taraftarlara desteği için minnettarız, onların desteğiyle daha güçlüyüz, baskı kurabiliyoruz. Yarın baskıyı hissettireceğiz. (Alioski transferi için) Takımımıza yeni bir oyuncu katıldı, iyi bir futbolcu bence. Kaliteli oyuncularımızın olması iyidir.

İLKİ YAŞAYACAKLAR! GÖZLER YENİLERDE...

Sarı lacivertlilerde yeni transferler Luan Peres ve Gustavo Henrique, sarılacivertli formayla ilk defa boy gösterecek. Kim Min-jae'nin takımdan ayrılması ve Serdar Aziz'in sakatlığı sebebiyle savunma bölgesine iki takviye birden yapılmıştı. Peres ve Henrique bugün Jesus’tan görev bekliyor.

PUTIN FATURASI! 10 BİN KİŞİLİK CEZA

Dinamo Kiev maçında Fenerbahçe taraftarlarının Putin lehine bağırması üzerine UEFA soruşturma başlatmıştı. "Uygunsuz davranış" tanımıyla açılan soruşturmadan sorumlu müfettiş raporunu UEFA Disiplin Kurulu'na sundu. Raporda, takımın Avrupa'daki ilk iç saha maçında 10 bin koltuğun boş bırakılması ve para cezası içeren cezai işlem tavsiyesi yer aldı.

Fenerbahçe İrfan Can Eğribayat'ı kadrosuna kattı Fenerbahçe, Göztepe'den kaleci İrfan Can Eğribayat'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Fenerbahçe Ezgjan Alioski'nin transferini resmen duyurdu Geçtiğimiz günde Ezgjan Alioski ile prensipte anlaşmaya vardığını duyurun Fenerbahçe, transferi bitirdi. Alioski 1 yıllığına sarı-lacivertli kulübe bağlandı.