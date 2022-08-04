Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında sahasında karşılaştığı Çekya ekibi Slovacko’yu 3-0’lık skorla mağlup ederek, turun kapısını araladı. Müsabakanın ardından sarı-lacivertlilerin kadrosuna yeni kattığı Emre Mor basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"ZAMANLA DAHA DA İYİ OLACAK"

Galibiyeti değerlendiren Mor, “İyi bir maç çıkardığımızı söyleyebilirim ama geliştirmemiz gereken noktaların olduğunu düşünüyorum. 3-0’lık bir galibiyet bizler açısından keyif verici bir sonuç oldu. Gelecek maç için avantajlı bir skor elde ettiğimizi söyleyebilirim. Galibiyetten ötürü oldukça mutluyum. Tabi yeni hocamızla beraber yeni şeyler deniyoruz. İşleri daha iyi ortaya koymak ve hocanın istediklerini daha iyi ortaya koymak adına bu da birazcık zaman gerektiriyor. Zamanla her şeyin çok daha iyi olacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Emre Mor Fenerbahçe formasıyla ilk golünü Slovacko'ya attı! Çok temiz gol... Fenerbahçe'nin yeni transferleri Slovacko maçında coşarken açılış golü Emre Mor'dan geldi.. 24 yaşındaki yıldız 17. dakikada attığı golle Sarı-Lacivertliler 1-0 öne geçirirken sosyal medyada da attığı gole övgüler yağdı. Lincoln Henrique'nin pasıyla ceza alanında topla buluşan Emre Mor sağ ayağıyla düzgün bir vuruş yaparak Fenerbahçe formasıyla ilk golünü kaydetti.

JESUS'LA DİYALOĞUNU PAYLAŞTI

Dinamo Kiev müsabakasının ardından teknik direktör Jorge Jesus’un kendisine güvendiğini vurgulayan genç futbolcu, “Son maçtan sonra hocamızla konuştum. Görmüş olduğumuz bir kırmızı kart vardı. Benim için de odakikalarda performans ortaya koymak fiziksel anlamda da zor olmuştu. O açıdan fiziksel anlamda yeterli olamadım. Bunu hocamızla konuşmuştuk. Sonrasında tekrar beni ilk 11’de bugün sahaya sürdü. Ben de kendimi göstermek istedim. Onun bana olan güvenini yerine getirmek adına 11’deydim. İyi bir şekilde performans ortaya koymaya çalıştım” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe - Slovacko 3-0 Maç Özeti I Fener tur kapısını araladı! Süper sol ayak Lincoln Avrupa macerasına UEFA Avrupa Ligi ön elemesinde devam eden Fenerbahçe, Çekya'nın Slovacko ekibiyle kozlarını paylaştı. Sarı-Lacivertliler ilk yarıda Emre Mor ve Lincoln Henrique'nin attığı gollerle 2-0 galip gelerek rövanş öncesi avantajı cebine koydu. Biri firikten diğer ceza sahası dışından iki nefis gol atan 1 de asist yapan yeni transfer Lincoln, kalitesini konuşturdu.

Pazartesi günü Süper Lig’in ilk haftasında oynayacakları Ümraniyespor müsabakasını kazanmak istediklerinin altını çizen Emre Mor açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

“Azmimiz, hedefimiz var. Maç maç gitmek durumundayız. Pazartesi oynayacağımız maçı da elbette kazanmak istiyoruz. Kazanacak kaliteye de sahibiz. Büyük bir kulübü temsil ediyoruz. Hedefimiz elbette başarılar ve zaferler kazanmak. Zamanla oynadığımız oyunun çok daha iyi bir seviyeye geleceğini düşünüyorum. Sezon sonunda güzel şeyler başarabileceğimize inanıyorum.”

Jorge Jesus Slovacko maçının ardından forvet transferini açıkladı Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, 3-0 kazanılan Slovacko maçının ardından santrfor açıklaması yaptı... Portekizli çalıştırıcı "Fenerbahçe’nin kadrosu henüz tamamlanmış diyemem. Bir forvet transferi daha yapabiliriz" dedi.