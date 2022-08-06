Türkiye Gazetesi

Şampiyon Trabzonspor sezona İstanbulspor deplasmanında 0-2 kazanarak başladı. Zor bir fikstüre giren ve Şampiyonlar Ligi play-off turundaki Kopenhag sınavını düşünen Bordo-Mavililer, sezona 2'de 2'yle girdi. Trabzonspor, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Sivasspor'u 4-0 mağlup ederek Süper Kupa'yı da müzesine götürmüştü.

İSTANBULSPOR'DA 8.5 SENE

Abdullah Avcı maçın ardındna yayıncı kuruluşa şunları söyledi:

"İstanbulspor'un benim için ayrı yeri var. 8.5 sene geçirdim. Avcı piyasada varsa İstanbulspor'un emeği çok fazla. İstanbulspor önemli camia"

"İlk maçlar zor maçlardır, örneklerini çok yaşadık. Geçen hafta kupa aldık, yorucu bir sezondan geçtik, kazanabilmek önemliydi, oyunun inişleri çıkışları bazen daha fazla topa sahip olup dominant olmak gerekiyor. Karşımıza çıkabilecek senaryolar olduğunu düşünüyorum. Herkesin bir stratejisi var. Rakip Süper Lig'e çıktığı takımıyla devam ediyor. Duran topta geçen sene gol yememişler ve 2 gol attık"

İKİ GOL DE DURAN TOPTAN GELDİ

"Oyuncularımızdan memnunum. İstediklerimizi yapmaya çalışıyorlar, galibiyetle başlamak önemli. Şampiyonlar Ligi gibi önemli bir hedefimiz var, buraya gelen taraftarlara teşekkür ediyorum. Cuma günü içerde oynayacağımız maçta bizimle beraber desteklerini enerjilerini vermesini rica ediyorum."

"Bizim analizlerimiz, pratiklerimiz var. Haftanın son gününü buna ayırıyoruz. Süper Kupa'daki golümüz duran top buna çalıştık, duran toplarda 2 tane gol attık. Rakibin alanından iki oyuncu çıkarıp organizasyonlar yaptık. Bildiğimiz bazı şeyler vardı, onu uygulamaya çalışıyoruz. İyi bir galibiyet deplasmanda, haftaya taraftarlarımızın müthiş desteklerine ihtiyacımız var"

KAZIM KOYUNCU'YA ARMAĞAN ETTİ

"Bugünkü maçın bir önemi de Kazım Koyuncu'nun izlediği son maçın bu statta oynanan bir İstanbulspor-Trabzonspor maçı olmasıydı. O da bizim efsanemiz."

İstanbulspor - Trabzonspor 0-2 Maç Özeti I Süper Lig'de sezonun ilk golü Andreas Cornelius'tan Süper Lig'de 2022-23 sezonu İstanbulspor - Trabzonspor maçıyla başladı. Son şampiyon Trabzonspor açılışı, Sivasspor'u 4-0 yenerek Turkcell Süper Kupa'yı kaldırdığı Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda yaptı. Süper Lig'in yeni ekibi İstanbulspor'u 0-2 mağlup eden Bordo-Mavililer sezona 3 puanla başlarken goller Andreas Cornelius ve Stefano Denswil'den geldi.