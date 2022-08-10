Türkiye Gazetesi

Her sezona yeni hocası, baştan sona yenilenmiş kadrosuyla ve şampiyonluk parolasıyla giren Fenerbahçe’de sarı lacivertli taraftarlar yeniden hayal kırıklığı yaşamaktan korkuyor. Göreve geldiği günden beri her sezon en az bir hoca değiştiren, sil baştan takım kuran başkan Ali Koç, Ümraniye maçı sonrası “Endişeye gerek yok” dese de ligin yeni takımı karşısında alınan sonuç ve ortaya konan futbol taraftarı tatmin etmedi. Daha ilk maçta “Ali Koç istifa” sesleri yükselirken kurulan kadro “mühendislik hatası” olarak yorumlandı.

ARIZALARI TESPİT ETMİŞTİ

Ali Koç geçtiğimiz sezonlarda faturayı kesecek bir isim hep buldu. Gün oldu, “Yol kazası” gün geldi, “Hakem faciası…” TFF’den MHK’ya, Trabzon’dan Galatasaray’a, teknik adamından, futbolcusuna ve hatta taraftarına, herkesin bir dahli vardı kötü sonuçlarda! Oysa Koç’un başkanlık yarışındaki vaatleri çok başkaydı. Aziz Yıldırım yönetimindeki bütün hataları tespit etmiş, çözümleri de sunmuştu. Ama söylemle icraat birbirini hiç tutmadı. Sürekli ‘istikrar’ vurgusu yapsa da Koç, hoca istikrarını yakalayamadı, ideal kadro da bir türlü kurulamadı.

BÜYÜK İKİLEM

Fenerbahçe, Kim’in ardından Szalai ile de yolları ayırabilir. Avrupa’dan çok sayıda talibi olan Macar savunmacı için West Ham, teklifini 15 milyon avroya çıkardı. Jorge Jesus, Szalai’nin satılmasına onay verdi. Ancak Henrique’nin bu kadar tartışıldığı bir ortamda Szalai’nin de gönderilmesi hâlinde taraftar tepkisinden çekinen yönetim kararsız kalmış durumda.

JESUS’TAN TESELLİ

Ümraniye beraberliği sonrası soyunma odasındaki kasvetli havayı Jorge Jesus dağıttı. “Henüz ligin başındayız. Önümüzde çok maç var” diyen Portekizli, “Bu maçı unutup önümüzde bakacağız. Hedefimiz şampiyonluk, buna ulaşacağımıza inanıyorum” sözleriyle oyuncularına moral aşıladı.

SÖRLOTH PLASE

Golcü sorunun çözmek için büyük çaba harcayan Fenerbahçe, Valencia’yla Maxi Gomez pazarlığını sürdürüyor. 25 yaşındaki Uruguaylı ile anlaşan sarı lacivertliler İspanyol devinin 12 milyon avroluk bonservis beklentisini aşağı çekmeye çalışıyor. Sörloth için de temaslar devam ediyor.

İDMANA ÇIKTILAR

Morali bozuk F.Bahçe'de futbolcular sakatlıkları düzelerek dünkü idmana çıkan yeni transfer Pedro ve Mert Hakan'la teselli buldu. Ümraniyespor maçına ilk 11'de başlayan futbolcular, yenilenme çalışması yaparken, diğer oyuncular koşu, pas ve taktik ağırlıklı idman gerçekleştirdi.

TARAFTAR TEPKİLİ

Kim’i kaybetmenin acısını yaşayan Fenerbahçe’de Gustavo Henrique eleştiri oklarının hedefinde. Korelinin yerini doldurmak bir yana kadroda düşünülmeyen Lemos ve Tisserand’ı bile mumla aratan sambacı, Ümraniye maçı sonrası en çok tepki gören oyuncu oldu.

KOÇ’TAN İNCİLER

25 Mayıs 2018

> “Son kontratını yapan, muadillerinden çok yüksek fiyatlara oyuncular alınıyor. Kadro planlaması yok. Transferin son günü geliyorlar. Bu anlayıştan kurtulmamız lazım. Hocalarımızla sürekli devam etmemiz lazım.”

31 Mayıs 2018

> “Vardar’a elendik. Sonra iki transfer yaptık. Neden? Panik transferi. Taraftarı sakinleştirmek için. Biz bunların tam tersini vadediyoruz. Rasyonel, tutarlı, belli planlar içinde transferler yapacağız.”

8 Ağustos 2022

> “Forvet en pahalı pozisyon. Maddi sıkıntı olunca istediğinizi yapamazsınız. Trasnferin son döneminde çok farklı şeyler oluyor. Biz de onu bekliyoruz. 10 Eylül’e kadar süremiz var.”